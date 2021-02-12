Всем известно, что Наполеон Бонапарт был маленьким и толстым. Хотя вообще-то со своими почти метром семьюдесятью император был сантиметров на пять-десять выше тогдашнего среднестатистического французского мужчины. Да и толстым он не был. Так, пухловатым, если на сегодняшний вкус. Так что внешне с ним все было более-менее в порядке, чего не скажешь о внутреннем мире Наполеона, наполненного комплексом неполноценности вкупе с манией величия, завоевательскими амбициями, да еще и страдавшего гатофобией, то есть боязнью кошек.

И вот теперь скажите на милость — с какой это стати было называть именем этого странного человека новую породу кошек?

Ну, допустим, автор породы мог быть ярым бонапартистом, даром что американец. Ладно, бывает. И только мир начал привыкать к кошкам породы наполеон, как кто-то из руководства международной фелинологической, то есть кошководческой бюрократии вдруг решил, что такое название может оскорбить национальные чувства французов. То есть торт или коньяк «Наполеон» их не оскорбляют, а одноименная кошка прямо невыносима! Это настолько странно, что кажется не слишком правдоподобным, однако у переименования породы есть и такое дикое объяснение. В общем, в результате наполеона лет пять назад было решено переделать в менуэта. Видимо, не в смысле танца, а от французского слова menue, то есть «миниатюрный». Однако большинство любителей этой породы продолжают называть ее наполеоном.

А началось все в девяностые годы прошлого века. Однажды некоему американцу с простым именем Джо Смит попалась фотография манчкина — трогательной коротколапой, похожей на таксу кошечки, которая в те далекие времена была самой свежей новинкой фелинологической науки. И Джо Смит был полностью покорен. Ему так понравились манчкины, что он немедленно решил сделать кого-нибудь такого же, но только еще лучше. Ему мечталось о ком-то с короткими лапками и совсем уж убийственно умильной физиономией, и поэтому в качестве прародителей создаваемой породы он выбрал манчкина и персидскую кошку. В процессе смешивания этих двух пород Смит, по слухам, добавил к ним капельку экзотической короткошерстной, которая сама по себе тоже является потомком все того же перса...

И как же мне хотелось бы сказать, что дело пошло на лад и все у Джо Смита получилось! Но нет, у него как раз и не получилось практически ничего. Он потратил годы жизни и кучу денег, и некоторое количество идеальных котят у него все же родилось. Однако их было немного, и фелинологические организации наотрез отказывались признавать в них новую официальную породу. Ну а остальные малыши рождались либо длинноногими, либо откровенно беспородными, либо, что хуже, больными или вообще мертвыми. Капризы генетики вкупе с бюрократическим препонами показались Джо Смиту непобедимыми. И вот пришел день, когда он сдался. Стерилизовал и раздал всех имевшихся у него кошек, а все документы и прочие касавшиеся селекционной работы бумаги сжег, прямо как Гоголь второй том «Мертвых душ». И все. С тех пор он настолько ничего не хотел слышать о кошках, что при нем, говорят, не стоило даже слово cat произносить.

Однако выпавшее из его ослабевших рук знамя подхватили последователи-энтузиасты. То ли у них было больше денег, то ли терпения, то ли им просто улыбнулась удача — неважно. Главное, что к 2005 году у них все получилось. Да, и сегодня бывает, что у родителей-наполеонов вдруг рождаются неправильные, длинноногие, а то и вовсе больные дети, но такова судьба многих новых пород, со временем все наладится. И тем не менее теперь мы можем сказать: мир таки узрел новую дивную кошачью породу. Мало того — ее согласились признать официально существующей вполне уважаемые международные организации!

Итак, наполеон (или, если хотите, менуэт). Какой он?

Он маленький, не больше двух-трех килограммов, и низкорослый, потому что у него короткие лапки, но при этом ладный, крепкий, соразмерный и совсем не нелепый. Шерстка у него плотная, в теории — короткая, но бывает и длинной, что хоть и не приветствуется, однако считается допустимым. Что до окрасов, то тут ограничений нет, наполеону дозволено иметь любую масть, Мордаха у наполеона славная, честная, круглая и имеет самое милое выражение. В основном благодаря глазам — тоже круглым, очень большим и совершенно по-детски невинным. А еще у него есть пухлые щечки, аккуратный подбородок, широко расставленные ушки и забавный носик, не унаследованный от персов. То есть нос у наполеона-менуэта не вдавленный, а вполне традиционный, а это значит, что никаких проблем с дыханием у него быть не должно.

Несмотря на игрушечную внешность, наш кот-менуэт — создание достаточно сильное, крепкое и шустрое. Конечно, короткие лапки не позволяют ему порхать по шкафам или стрелой взлетать на дерево, на что способны более спортивные породы, да и молниеносно удрать от неприятностей у него вряд ли получится. Поэтому на пути наполеона не должны попадаться злые собаки, особо вредные и жестокие дети и прочие гадкие существа: убежать от них этот малыш не успеет, а постоять за себя он не в состоянии. И не потому, что слаб, не так-то уж он и слаб, а из-за своего невероятного миролюбия.

Правильный наполеон добр и безропотен. Он не умеет и не желает ни на кого охотиться, поэтому в его присутствии все домашние мышки-птички могут чувствовать себя в полной безопасности. Мало того — если этой мелюзге захочется, она и вовсе может начать помыкать покладистым котиком, отвечать на обиды он не станет. Драться он тоже ни с кем не будет, разве что укоризненно потрогает противника мягкой лапкой. Он невероятно доверчив, он даже не подозревает о наличии в нашем испорченном мире зла, поэтому радостно идет на ручки ко всем встречным и охотно делится с ними нежностью и умиротворяющим мурлыканьем. Это, конечно, очень мило, однако столь доверчивое существо нельзя ни на секунду оставлять без присмотра. Конечно, прогуливаясь по загородному участку, он сам по себе вряд ли сбежит, идея покинуть родной дом представляется ему дикой. Но если его позовут из-за забора, он может радостно кинуться к любому прохожему... Только не надо усматривать в этом проявление глупости — наполеон вполне умен и сообразителен, он много чего знает, все понимает, и если его немного поучить, будет выполнять команды получше иной собаки. Просто он очень уж любвеобилен и, можно сказать, невинен и чист душой, чего всем нам так не хватает.

А оказавшись у кого-то там на руках, менуэт расслабляется и позволяет делать с собой все что угодно. Он настолько терпелив, что, даже если ему причинят боль, он вряд ли станет вырываться, а уж тем более царапаться и кусаться. Словом, нет ничего проще, чем украсть наполеона. А это разобьет его владельцам сердце, потому что не любить это милейшее и безобиднейшее создание просто невозможно. И финансовый ущерб тут не имеет никакого значения, хотя эта редкая порода не из дешевых — 50–80 тысяч рублей за котенка.

Наверное, наполеон — самая человекоориентированная порода кошек. Он не самодостаточен, не самостоятелен, не независим и не коварен, он не скрывает, что ему нужны люди и их любовь, причем постоянно и без ограничений. В идеале он предпочел бы проводить всю свою жизнь у хозяев на коленках, но если это невозможно, он согласен просто быть рядом, ходить по пятам и смотреть влюбленным взором. Но при этом не карабкаться на ручки с диким мявом — наполеон скромен и тактичен, навязываться он не станет. Некая настойчивость иногда проявляется этими кошками разве что в процессе выпрашивания еды — поесть они любят, причем чрезмерно. И как же трудно им отказать в лишнем кусочке! А придется: толстеть им совсем ни к чему.

Особенно, как это ни странно, наполеон ценит детское общество — и если практически любая другая кошка при виде детей стремится забиться под диван, наш менуэт кинется к ним навстречу с целью поучаствовать в любых детских забавах. Хотите нарядить его в кукольное платьице? Да пожалуйста. Запеленать как младенца? Сколько хотите. Покатать на игрушечной машине? С радостью! Очень странный кот вообще-то.

Судя по всему, для наполеона нет ничего печальнее одиночества. Так что если жизнь заставляет вас время от времени выходить из дома, заведите коту какую-нибудь достойную компанию типа доброй собаки, неагрессивной кошки или покладистой морской свинки. Наполеон в ваше отсутствие будет согревать их своей любовью, и это его хоть немного утешит.

Я была бы рада сказать, что вот наконец у нас появился домашний питомец, абсолютно лишенный каких-либо недостатков. Но, увы, все не так радужно: наполеон — порода новая. И пусть его низкий рост и коротколапость — это естественная, а не устроенная специально мутация, все же она мутация, то есть некое отклонение от кошачьей нормы. А это значит, что никто не застрахован от генетических выкрутасов, которые могут повредить здоровью этого кроткого и терпеливого существа.

Разумеется, это не значит, что все менуэты обречены болеть, ни в коем случае! Но риск, к сожалению, есть.

Хотя, если хорошенько подумать, а где его, риска, нет?