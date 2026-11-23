Расти, коммуналка, большая-пребольшая
Как власти хотят учитывать доходы россиян при платежах за ЖКХ
Коммуналку предлагают рассчитывать с оглядкой на доходы. В России обсуждают поэтапное введение дифференцированных тарифов ЖКХ. Сначала новые правила могут затронуть бизнес, а затем и население. Как пишет “Ъ”, проект доклада поступит в правительство в декабре. При этом оценивать доходы граждан предлагают косвенно, по площади жилья. Чем больше квартира, тем выше может быть надбавка к тарифу.
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Регионам предлагают разрешить вводить дополнительные надбавки к тарифам на отопление и воду. Собранные деньги пойдут на ремонт изношенных коммунальных сетей. Пока это лишь инициатива, однако вопросов к ней уже немало. При этом власти хотят избежать дополнительной нагрузки на малообеспеченных граждан. От повышенных платежей предлагают освободить и семьи с детьми, которые живут в просторных квартирах. Но всех финансовых проблем коммунальных предприятий это не решит, считает председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин:
«Плата за жилищно-коммунальные услуги обрела все признаки налога. Финансируется нижний уровень власти, именно поэтому они устанавливают эти тарифы. Если на трех человек больше 54 кв. м или на одного проживающего больше 33 кв. м, вот все остальное будет по рыночной стоимости. Это попытки уходящего правительства как-то залатать проблему аварий на сетях. Статистику пытаются закрывать. Денег нет в бюджете, инвесторов тоже, поэтому они решили залезть в карман граждан. Можете повысить тариф, вы соберете условно 300 млрд руб., но, по скромным оценкам, сегодня нужно 10 трлн руб.».
На полноценную модернизацию коммунальных сетей собранных денег может не хватить. Зато дополнительные платежи способны сократить расходы бюджета на субсидии населению.
По данным Минстроя, их получают почти 2 млн семей, а компенсации получают более 30 млн человек. Однако затраты на введение новой системы могут оказаться выше дополнительных сборов, не исключает руководитель направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников:
«Как определить эти площади? Нужно же сначала посчитать, сколько мы дополнительно средств получим при том или ином увеличении тарифов для богатых семей, которые имеют большую площадь. Могут быть и исключения, например. Это будет принуждать людей переселяться в квартиры меньшего размера. Вначале мы двигались к тому, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование, теперь его вводим. Сложно сказать, насколько будет увеличен для них размер тарифов. Там есть дифференциация тарифов в электроэнергетике, но я не думаю, что это будет в два раза, может быть, плюс 10%-20%».
С 1 октября коммунальные тарифы в Москве снова выросли. Подорожали не все услуги, но по отдельным позициям повышение составило около 13%. На этом фоне новые надбавки могут вызвать недовольство жителей, предупреждает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим:
«Пример ошибки в распределении по доходам — это условный какой-нибудь студент МГИМО, который живет в большой квартире. Он формально не получает дохода. Вот он что, должен попадать под субсидию? Вряд ли же. Правильнее идти по пути адресных субсидий заявительным порядком. Те граждане, которые нуждаются в поддержке, соответствующими документами, доказывают свой уровень дохода и долю затрат на коммуналку в этом доходе, получают соответствующую субсидию от бюджета. Мне кажется, что это рабочая схема. Состоятельные люди не будут этим заморачиваться, а на менее обеспеченных можно будет сфокусировать более ценную, усиленную бюджетную поддержку».
В Москве семья может претендовать на субсидию, если расходы на коммуналку превышают 10% ее дохода. В большинстве регионов порог значительно выше — 22%. По данным столичных властей, которые приводит «Российская газета», такой поддержкой пользуются более 3 млн москвичей. В среднем семья получает 4,5 тыс. руб. в месяц. Всего в городском бюджете на эти цели предусмотрено чуть больше 63 млрд руб. Но субсидии не назначают автоматически. За ними нужно обращаться самостоятельно, и многие жители даже не знают, что имеют право платить за коммуналку меньше.