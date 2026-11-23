«Как определить эти площади? Нужно же сначала посчитать, сколько мы дополнительно средств получим при том или ином увеличении тарифов для богатых семей, которые имеют большую площадь. Могут быть и исключения, например. Это будет принуждать людей переселяться в квартиры меньшего размера. Вначале мы двигались к тому, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование, теперь его вводим. Сложно сказать, насколько будет увеличен для них размер тарифов. Там есть дифференциация тарифов в электроэнергетике, но я не думаю, что это будет в два раза, может быть, плюс 10%-20%».