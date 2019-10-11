Едва ли монаршая особа когда-нибудь прикасалась к его плечу плоской стороной меча, а он, коленопреклоненный, трепетал от осознания важности момента — не было такого. И все равно он рыцарь, анолис-рыцарь (Anolis equestris), игуанообразная ящерица из семейства анолисовых (Polychronitidae). Рыцарем лет двести назад его назвал кто-то из натуралистов — есть мнение, что романтически настроенный ученый увидел сходство блестящей, словно лакированной кожи анолиса с сияющими рыцарскими доспехами.

Анолис-рыцарь — уроженец Кубы, однако в последние полвека он сумел неплохо распространиться еще и в американском штате Флорида: в числе прочего ценного имущества беженцы с Острова свободы брали с собой и своих любимцев, рыцарей. А там, на новой родине, эти любимцы сбегали — так что теперь природа Флориды тоже изобилует анолисами-рыцарями, ловко организовавшими себе еще один ареал обитания. Эти лесные жители, не слишком любящие спускаться на землю, прекрасно чувствуют себя не только в дикой природе, но и на ветках деревьев в городских парках.

Из этой истории можно сделать пару выводов. Первый: анолис давно уже одомашнен, у себя на родине он вполне обычный питомец, а значит, с ним нетрудно подружиться. Второй: сумевший легко приспособиться к новым местам обитания анолис — существо достаточно крепкое и неприхотливое, так что его содержание никаких сверхчеловеческих усилий не потребует. Впрочем, без умеренных усилий все же не обойтись — в наших краях тепло- и влаголюбивые рептилии не могут жить безмятежно, как сибирские кошки, так что анолису понадобится и террариум, и освещение, и обогрев, и увлажнение.

Анолис-рыцарь — самый крупный из анолисов, достигает 50–60 сантиметров в длину (самочки мельче). Две трети этой длины составляет роскошный хвост, но хвост — это вполне полноценная часть анолиса, только, к сожалению, довольно хрупкая и легко отламывающаяся. Потом, конечно, вырастет новый, но вряд ли он будет таким же великолепным. Так что помните сами и завещайте детям: хватать рыцаря за хвост нельзя ни в коем случае. Большинство анолисов имеет жизнерадостный светло-зеленый окрас, реже они бывают желтовато-бурыми или бирюзовыми — впрочем, в минуты душевных потрясений или под влиянием окружающей среды они умеют менять расцветку. На теле у них есть пара желтых полосок, по шее и спинке идет цепочка заостренных чешуек, при необходимости поднимающихся в невысокий гребень. И еще у них есть дивной красоты розовый горловой мешок, который в надлежащее время раздувается и придает анолису особо пугающий — или, наоборот, особо привлекательный — вид. Голова у него заостренная, треугольная, немного похожая одновременно на голову молодого крокодильчика, доброжелательной змеи и почему-то селедки. Его большие глаза могут двигаться независимо один от другого, как у хамелеона. Любящие владельцы уверяют, что глаза рыцаря умеют выражать различные чувства — например, если его взять в руки, чего он не любит, его взгляд будто бы становится обиженным. Впрочем, недовольство рыцаря по поводу насильственных объятий и без того очевидно — от возмущения он может покрыться темными пятнами. А иногда — но тут уж одного возмущения мало, тут надо, чтоб в нем вскипела ярость благородная,— он может и укусить, причем больно. Но до такой крайности рыцарь опускается редко, в основном его протест ограничивается мирными формами. Однако учтите: даже если ваш анолис ведет себя смирно, это не значит, что он наслаждается вашими объятиями, на самом деле он их просто терпит (конечно, и среди анолисов возможны человеколюбцы, не думайте, будто ящерицы все одинаковые).

Анолисы считаются существами спокойными и уравновешенными. Однако иногда выдержка им отказывает, а особую ярость у рыцаря-самца вызывает второй рыцарь-самец. Встреча двух самцов, животных территориальных, начинается с угроз — пугающе открывается рот, страшно раздувается горловой мешок, топорщится гребень, происходит шипение, недвусмысленное топотание и подпрыгивание, повышается пятнистость... Более слабый духом рыцарь ретируется. А если слабого духом не нашлось, будет драка. Серьезная, вплоть до смертоубийства.

Иное дело — прекрасная дама, встреченная в брачный период. Анолиса-девочку украшает скромность, поэтому она ничего такого специального не делает, а просто изящно сидит на ветке и ждет своего принца. А принц, завидев такую красоту, немедленно воспламеняется — раздувает свой прелестный горловой мешок и принимается соблазняюще кивать головой. Ну а потом, решив, что дама в достаточной степени потрясена, он ее цапает зубами за загривок и еще хвостом для надежности обвивает. От всего от этого со временем появляются яйца, из которых затем вылупляются маленькие, но вполне самостоятельные рыцарьки. Если, конечно, в самом начале этой романтической истории не произошла роковая ошибка — иногда рыцарь так спешит на свадьбу, что принимает за невесту еще одного самца. Тогда, понятное дело, никаких яиц не получится. Хорошо, если от разочарования крупный рыцарь не задаст трепку рыцарю помельче.

Анолис-рыцарь — существо вполне отважное, готовое дорого продать свою жизнь. Так, он спешит сразиться с садовым шлангом, который, наверное, напоминает ему змею. Однако наш рыцарь вовсе не без страха, и его можно понять. Ведь на воле он — желанная добыча, особенно для хищных птиц, поэтому даже в безопасном террариуме он, бывает, очень уж нервно воспринимает внезапное шевеление или тень у себя над головой. Он думает, что на него пикирует какой-нибудь орлан и немедленно впадает в панику, начинает метаться и от ужаса настолько теряет всяческое соображение, что вполне может разбиться о стенки террариума.

А еще наш рыцарь не совсем без упрека. Конечно, глупо ждать от рептилии приверженности высоким моральным устоям, но все же каннибализм — это как-то слишком. Да, эти рыцари едят своих более слабых товарищей. И более молодых тоже едят. И даже родственников едят! Впрочем, наши с вами далекие предки, скорее всего, делали то же самое. Но все же основу рациона рыцарей составляют не другие рыцари. На воле они едят насекомых, пауков, прочих ящериц, некрупных амфибий, если повезет — мелких грызунов, птенцов и яйца. Ну а дома ваш рыцарь будет вполне доволен, получая мышей, тараканов, мух, сверчков, мучных и земляных червей и прочее в этом духе.

Анолис — не самое подвижное существо, он созерцатель. Он часами сидит на одном месте, поэтому нет необходимости делать для него гигантский террариум, ему подойдет и просто большой. (Гигантский тоже можно, особенно если у вас живет несколько рыцарей, вернее один рыцарь и пара-тройка рыцарш — ни с самцом, ни с ящерицами другого вида гордый анолис не уживется.) У террариума большой должна быть не столько ширина, сколько высота, ведь анолисы любят карабкаться. А этой значит, что в террариуме нужны ветки, причем достаточно толстые, чтобы по ним было комфортно ходить и на них возлежать. Вполне уместны будут там и растения, а также укрытия вроде камней, коряг или перевернутых горшков. Неплохо было бы устроить рыцарю и что-то типа водопада — эти ящерицы привыкли слизывать воду с листьев или ловить дождевые капли, к обычной поилке приспособиться им бывает трудно (некоторые так и не приспосабливаются). Не получился водопад — не страшно, вам просто придется почаще опрыскивать террариум, чтобы листья были мокрыми и чтобы влажность была подходящей, 70–90%. А еще в террариуме должно иметься освещение и нагревательные лампы: рыцарю хорошо при 25–30°, ночью можно прохладнее — около 20–23. Однако при этом в террариуме должна быть своего рода «горячая точка» с температурой под 40 — например, термоковрик. На пару часов в день нужно включать ультрафиолетовую лампу, чтобы вырабатывался витамин D. Вот, собственно, и все, что нужно рыцарю. А он в благодарность за заботу проживет у вас лет 16, то есть раза в два-три дольше, чем в дикой природе.

За эти годы он, скорее всего, успеет к вам привыкнуть. Не знаю, как там с любовью, но со временем он перестанет вас опасаться и стесняться, возможно, согласится есть из ваших рук и терпеть ваши нежности. Теоретически вы даже можете пускать его погулять по дому или (летом!) по саду, только придется как-то все огородить, чтобы гуляющий не слинял в поисках лучшей доли. Можно попробовать соорудить для него что-то типа шлейки, но на такое согласится не каждый рыцарь. Впрочем, некоторые все же соглашаются — мы ведь помним, что все они разные.

Если у вас один анолис, он так и останется один. А вот если вы завели семейную группу — готовьтесь: рано или поздно они, скорее всего, размножатся. И если нежные родители не сожрут новорожденных, вам вскоре придется начать бойкую торговлю рыцарями. Словом, быть вам заводчиком анолисов. Особо на этом деле не разбогатеешь (в России рыцарь стоит примерно 2–7 тысяч рублей), однако в процессе торговли вы с головой окунетесь в своеобразный мир любителей рептилий и познакомитесь там с весьма интересными людьми. И перед вами откроются новые горизонты.