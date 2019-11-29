Собачьи бои — безобразие, запрещенное во всех странах с претензией на цивилизованность. Кроме Японии! Тут самое время заклеймить японцев за варварство, но мы не будем, потому что все не так страшно: японские бойцовые собаки друг друга не рвут, не калечат и не убивают, они ограничиваются прижиманием соперника к земле или вполне сумоистским выталкиванием его за пределы ринга. Агрессия, укусы и даже лай с рычанием оборачиваются для бойца дисквалификаций. Разумеется, мы, как друзья всех зверей, не можем приветствовать даже относительно безобидные собачьи бои, но вряд ли японцы согласятся от них отказаться даже для нашего удовольствия. Они так любят свои традиции! Так что они как лет пятьсот назад начали развлекать самураев провинции Тоса зрелищем пихающихся псов, так и впредь будут делать то же самое, и отсутствие собственно самураев их ничуть не обескураживает. Правда, сами участники этой национальной японской забавы за отчетный период претерпели кардинальные изменения.

Поначалу в собачьих боях участвовали псы, похожие на акита-ину, только меньше, килограммов под двадцать. Вся эта мелюзга задорно толкалась на ринге, радуя невинную публику… Но вот в Японии к середине позапрошлого века закончилась самоизоляция, и на острова понаехали иностранцы со своими драчливыми собаками. Много ли шансов было у маленьких бойцов против, например, семидесятикилограммовых староанглийских мастифов, да еще и натренированных убивать?

Самурайская гордость не могла смириться с таким унижением любимых собак, и было решено приспособить их к новым реалиям. Точный рецепт этого приспособления вряд ли кому теперь известен, но в создании новой породы поучаствовали разнообразные бультерьеры, старотипные бульдоги, акиты, мастифы, немецкие доги и даже пойнтеры (для придания получившемуся довольно кровожадному существу толики человеколюбия и жизнерадостности). Словом, у японцев получился могучий боевой пес, умеющий не терять хладнокровия и придерживающийся традиционных ценностей. То есть дерущийся по старым бескровным правилам. Пес получил имя тоса-ину, то есть собака провинции Тоса, она же — японский мастиф.

Тоса-ину — национальное достояние Японии. Однако даже в отечестве собаку этой породы можно увидеть не совсем на каждом шагу, а уж за пределы родных островов и вовсе выбираются единицы. То есть мир с тоса-ину, хоть уже с полвека официально признанной, знаком мало. Что, впрочем, не помешало этому миру внести японских мастифов во все мыслимые перечни нежелательных пород — кое-где они отнесены к опасным, а кое-где так и вовсе запрещены. Причем тоса списки запретных плодов, как правило, возглавляет, автоматически становясь чуть ли не самой ужасающей породой планеты.

Над этим хотелось бы посмеяться, но не получится: тоса-ину и правда может быть чрезвычайно опасной, хотя ветеринары и утверждают, что их гораздо чаще кусают не крупные и как бы свирепые псы, а фитюльки типа чихуахуа. Но эти много не откусят, а собака габаритов и силы тосы может и убить. Поэтому представителей этой породы ни в коем случае нельзя заводить новичкам. Да и людям, склонным баловать своих питомцев и позволять им делать все, что вздумается, тоса тоже не рекомендована. Также не стоит покупать (за 50–75 тысяч рублей) щенка этой породы людям нервным, нетерпеливым, пьющим, слишком занятым, психически неустойчивым, несовершеннолетним, дряхлым, физически слабым, агрессивным, вспыльчивым, драчливым, не слишком умным и обладающим тесной жилплощадью. То есть примерно 99,5% жителей Земли. Ну а оставшиеся полпроцента, состоящие из людей спокойных, сильных телом и духом, уверенных в себе, терпеливых, ответственных, заботливых, осторожных, хорошо соображающих, да еще и живущих в просторных апартаментах, а еще лучше в собственном доме, в лице тоса-ину обретут идеального друга и верного, любящего, надежного, послушного компаньона. И конечно, бесстрашного охранника и защитника, под чьим высоким покровительством можно жить, ни о чем, кроме войны, безработицы, цены за баррель, курса доллара, болезней и прочих не зависящих от заступничества собаки вещей, не беспокоясь.

Тоса-ину — это 60–90 (а однажды — 150) килограммов мышц, упакованных в короткую плотную жесткую шерсть чаще всего рыжевато-коричневой, но иногда палевой, абрикосовой, черной или тигровой масти, покоящихся на стройных сильных ногах и увенчанных крупной головой с висячими ушами и чрезвычайно вдумчивым выражением лица. Шея у тосы — мощная, борцовская, хвост толстый, довольно длинный, глаза темные и внимательные. В общем, сразу ясно — собака серьезная, к шуточкам не расположенная. Они и правда не отличаются особой игривостью, хотя любимая игрушка у каждого все же имеется. У них даже щенки хоть и шалят, но умеренно, ибо с детства отличаются солидностью и обременены думами о грядущих великих делах, а также о текущих целях и задачах. Цель и задача у тоса-ину, не выступающей на ринге, одна: приглядеть, чтобы у хозяев все было в порядке. Охране имущества и защите хозяйской персоны этих собак учить не надо, они это и так умеют. А вот их послушанием надо заниматься очень серьезно: они не считаются агрессивными, однако их чрезвычайная преданность хозяевам и делу их охраны иногда вынуждает их агрессивными становиться.

Величественные тоса-ину совершенно справедливо много о себе понимают, а потому бывают склонны к самостоятельности в деле принятия решений. То есть на нечто сочтенное угрозой эта собака реагирует мгновенно. С невероятной скоростью выходя из состояния кажущейся расслабленности, она без какого-либо предупреждения, без предварительного рычания и лая атакует опасность. Удержать ее силой невозможно, поэтому задача хозяина — уметь по выражению лица предугадывать намерения собаки и воспитать тоса-ину так, чтобы ее можно было остановить словом. А это значит, что с самого первого дня появления щенка вам придется настойчиво, терпеливо, но кротко, то есть без шлепков, срывов и оскорблений, добиваться от него послушания, причем с этой породой рекомендуется не по сто раз повторять команды, а настаивать на послушании с первого же раза. На такое способен не каждый, поэтому японских мастифов имеет смысл воспитывать с помощью специалистов-дрессировщиков.

Но, как ее ни учи, обожать посторонних тоса вряд ли будет, для нее чужие — угроза. Но все же минимальной социализации поддается и этот недоверчивый профессиональный телохранитель: знакомые с породой люди советуют поначалу вообще не приглашать в дом буйных неадекватов, ведь в такой компании щенок утвердится в мысли, что все посторонние — опасные психи, от которых хозяев надо ограждать. Ну а если пес рос в окружении тихих, благовоспитанных и вежливых гостей, он, напротив, придет к выводу, что не все люди так уж плохи, и станет несколько терпимее. Очень важно не изолировать тоса-ину от гостей, не запирать его, когда к вам приходит сантехник, а аккуратно, придерживая за ошейник, разрешать псу наблюдать за передвижениями незнакомцев. Может, это и правильно. Но, скорее всего, гостей в доме, по которому бродит бдительная, сумрачно смотрящая тоса-ину, станет заметно меньше. И со временем вы обнаружите, что вас посещают в основном бесшабашные собачники, а водопроводчиков, электриков или почтальонов к вам теперь калачом не заманишь.

С другими собаками тоса-ину, как правило, тоже не слишком-то любезна: максимум, на что она способна в смысле толерантности,— это не обращать на них внимания. Хозяйских кошек и прочих зверей тоса, как правило, причисляет к семье и распространяет на них свое покровительство. А вот со второй семейной собакой могут быть проблемы, особенно если та откажется признавать главенство тосы. Насчет совместимости этого мастифа с детьми у нас тоже есть сомнения. Вроде бы сами японцы считают эту собаку идеальной няней и спокойно доверяют ей пригляд за своими младенцами. Но дети полны сюрпризов, и если они начнут обижать собаку, как именно та им ответит? Как-то это тревожно. Может, японские дети, да и собаки, просто воспитаны лучше наших?

Разумеется, все тоса разные, и в их стройных рядах не исключено появление добродушных милашек, веселых, нежных и любящих весь мир. Владелец такого сокровища, прочитав наш текст, тут же преисполнится праведного негодования, потому что его собака «не такая». Ну а у владельцев «таких» тоса-ину есть одна забота — втолковать склонной к доминированию собаке, кто тут кому хозяин. Зато других забот с ней практически нет — стричь там нечего, мыть ее тоже не обязательно, тоса-ину по-японски аккуратна. В еде она не капризна, здоровье у нее обычно нормальное, и срок жизни для столь крупного существа приличный, лет 10–12. Единственная проблема — тоса-ину слишком хорошо терпит боль, так что жалобно скулить из-за сломанного коготка она не станет. Да и вообще она редко жалуется, из-за чего есть риск пропустить начало серьезной болезни. Так что вам надо будет следить за малейшими переменами в ее поведении.

И конечно, с ней надо гулять, и побольше, и на всякий случай в наморднике. Ей, если что, никакой намордник не помешает вас защитить — она любого обидчика повалит, прижмет или затолкает. Или строго на него посмотрит. Как правило, это срабатывает.