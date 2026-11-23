На сегодняшний день из 110 производителей туристических транспортных средств 95 организаций работают в «гаражных боксах» в режиме штучного производства и переоборудования, что сужает возможности рынка аренды автодомов. «Арендный автомобиль для загородной поездки — это не поездка на дачу, это вход в мультимодальный маршрут: после прилета на самолете добраться до хаба (проще говоря, парковки с машинами), взять подготовленное авто с байдаркой или мангалом и уехать по своему маршруту. Запросы на оснащение арендованных машин для активного отдыха — прямое подтверждение, что туристу сегодня нужна не машина “до работы”, а мобильная база отдыха. Регионы, которые первыми создадут такие хабы, получат дополнительный турпоток»,— комментирует господин Лобарев. «В любом случае интерес к аренде авто для загородных поездок со стороны как каршеринговых, так и других компаний, предоставляющих подобные услуги, будет только расти. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего туризма»,— подытожил Антон Шапарин.