Туризм выезжает на аренде
Путешественники отказываются от собственного автомобиля
Автотуризм в России активно развивается, особенно растет популярность формата поездок на выходные. Но есть нюанс: все больше путешественников отправляются в дорогу не на своем, а на арендованном авто. Как шеринговые сервисы продвигают внутренний автотуризм, изучал «Ъ-Review».
Среди главных преимуществ выбора автомобиля как средства передвижения в путешествиях — свобода передвижения, возможность взять больше багажа и не зависеть от расписания поездов и самолетов, рассказали участники исследования «Авто.ру» и «Яндекс Путешествий», которое проводилось весной 2026 года. Кроме того, для компании или семьи из трех-четырех человек автомобиль часто остается самым дешевым способом добраться до места отдыха, уточняют в корпорации «Туризм.РФ». «В общей доле поездок на автотуризм, по подсчетам экспертов, приходится, как правило, около половины путешествий»,— рассказал исполнительный директор корпорации Сергей Иванов.
За девять месяцев 2026 года число турпоездок по России составило 71 млн.
Ранее эксперты прогнозировали, что более 30 млн путешествий будет совершено на автомобиле. Но негативные тенденции текущего сезона — перебои с бензином, угрозы атак БПЛА — скорректировали прогнозы. «По итогам этого лета эксперты ожидают снижения числа туристических поездок на автомобиле до 15% от более ранних прогнозов»,— пояснил господин Иванов.
В то же время популярные направления для путешествий на авто в текущем году остались прежними: юг (Краснодарский край и Крым — туда, по оценкам туроператоров, до 85% туристов добираются именно на личных авто), города Золотого кольца и Поволжья.
При этом увеличивается интерес к коротким поездкам — как правило, на выходные дни. Сегодня на портале «Путешествуем. РФ» представлен 131 автомаршрут, и большинство из них — для поездок на выходные. В этом году на фоне проблем с бензином путешествия «на расстояние одного бака» стали особенно популярны.
Каршеринг считает дни
В 2026 году туристы стали чаще выбирать для путешествий не личный автомобиль, а взятый в аренду. Наравне с организациями по длительному прокату на рынок вышли крупные каршеринговые компании. Так, по данным Росстата, самым денежным месяцем в этом году для рынка каршеринга (аренда легковых и грузовых автомобилей) стал август: объем рынка составил 5,5 млрд руб. (в феврале было меньше всего — 4 млрд руб.).
По мнению экспертов, в текущем году именно загородные поездки, особенно в летнее время, стали драйвером роста аренды авто. «Нестабильное авиасообщение, проблемы с доступностью билетов на поезд — все это фокусирует интерес путешественников на автомобильном сегменте. Причем растет спрос именно на аренду авто, так как покупка и обслуживание личной машины многим гражданам уже недоступны. Сейчас цена нового автомобиля превышает 3 млн руб., стоимость обслуживания выросла в разы»,— отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ситуацию усугубляет тотальная нехватка парковок, особенно в новых строящихся районах. Недавно в Челябинске построили огромный ЖК на 1350 квартир, к которому прилагается 20 машино-мест, говорит эксперт. «В таких условиях у людей, естественно, растет интерес либо к такси, либо к шерингу, особенно для загородных поездок. Каршеринг, возможности которого уже распробовали горожане, стал привычным сервисом, помогающим сэкономить и решить многие вопросы, в том числе в длительных поездках»,— считает господин Шапарин.
В «Ситидрайв» за прошедший период 2026 года доля загородных поездок к аналогичному периоду прошлого года выросла на 17%. Число бронирований с ночевкой выросло на 15%. В среднем максимальное расстояние загородной поездки составляет до 320 км. В BelkaCar также отмечают увеличение средней длительности поездок и пакетных аренд на 10% за летний период год к году. Если раньше средняя продолжительность путешествий составляла полтора дня, то теперь она увеличилась до двух полных дней, сообщили в компании.
«За минувший летний сезон москвичи совершили более 40 тыс. длинных поездок из столицы. Ключевыми направлениями для путешествий на несколько дней стали Кострома, Псков, Казань, Карелия, Суздаль и Самара. Количество таких поездок в сравнении с прошлым годом увеличилось на 50%»,— отметили в BelkaCar. «Чаще всего пользователи нашего сервиса едут в Тверскую, Тульскую, Владимирскую, Ярославскую области, а также на юг, к побережью. Популярны подмосковные направления: Сергиев Посад, Серпухов, Волоколамск»,— отмечают в «Ситидрайв».
Берут авто и на более дальние расстояния. Так, рекордом года в «Ситидрайв» стала поездка клиента из Санкт-Петербурга в Екатеринбург (3,2 тыс. км). Второе место — Сочи—Санкт-Петербург (3,1 тыс. км). «В Сочи спрос на каршеринг летом 2026 года вырос на 20–22%. Клиенты все чаще бронируют машины на срок от трех суток — это подтверждает туристическую природу спроса. В Краснодаре также высока доля туристического трафика: сервис изначально воспринимается как инструмент для приезжих и для поездок на выходные»,— отмечают в компании.
BelkaCar не первый год делает ставку на внутренний туризм. В 2024 году сервис запустил спецпроект «Умные путешествия». С момента запуска проекта вышло более 50 маршрутов и гидов. По результатам внутренних исследований оказалось, что как минимум 30% пользователей используют каршеринг для поездок, чтобы провести время за городом, посетить фермерские хозяйства, увидеть исторические и культурные достопримечательности.
«Делимобиль» в ноябре прошлого года также сообщил на своем сайте о ежемесячном росте спроса на междугородние автомобильные поездки с апреля по сентябрь на 30% после введения тарифа «Межгород». Свежих данных за 2026 год на запрос «Ъ-Review» компания не предоставила.
«Каршеринг исторически развивался как городской сервис: сел, доехал, оставил машину. Москва остается нашей базой — это стабильный и понятный сценарий, во многом близкий к общественному транспорту. Но мы видим, как меняется поведение: автомобиль все чаще берут на несколько дней — на выходные, за город, в соседние регионы»,— отмечает генеральный директор «Ситидрайв» Денис Стамат.
В итоге каршеринговые сервисы, ранее нацеленные на короткие поездки с поминутной тарификацией, из-за растущего спроса от автотуристов стали активно развивать услуги длительной аренды авто с пакетными и фиксированными тарифами, отмечают эксперты. Кроме того, появилась возможность возвращать машину в офис компании в другом городе. Изменение модели работы делает каршеринговые сервисы активными участниками рынка длительной аренды и драйверами внутреннего туризма, а также развивает региональный бизнес, считают участники рынка.
«Турбазы, гостиницы, кафе на удалении 100–300 км от больших городов получают растущий поток гостей без собственной машины (это актуально, например, в приморских городах, где большие сложности с парковками при отелях.— “Ъ-Review”)»,— говорят в «Ситидрайв».
Проблемный год
Сложности текущего года — перебои с бензином — еще больше подтолкнули автотуристов использовать сервисы аренды. «Обычному автомобилисту пришлось сложнее, чем водителю арендованного авто, потому что у каршеринга есть мобильные заправки с поставками топлива. Тебя отправят с полным баком, а если в дороге кончился бензин, то заправят оперативно. Один на один с топливной проблемой не оставляли»,— говорит Антон Шапарин. «В этом году мы усилили работу внутренних систем сервиса: обеспечили наличие топлива, увеличили численность рабочих команд и адаптировали операционные процессы под новые условия»,— подтверждают в «Ситидрайв».
Однако в самые критические моменты в компании все же старались в первую очередь удовлетворить спрос на услуги каршеринга внутри города. Выезда автомобилей в регионы, далеко от заправочных станций не допускали. В компании используют телеметрию и отслеживают маршруты передвижения своих авто. «Перед оформлением договора аренды и передачей автомобиля мы уведомляем об этом клиентов. Никаких неожиданностей не было»,— пояснили в «Ситидрайв».
Проблему ограничения мобильной связи, которая ранее серьезно затрудняла пользование каршеринговыми сервисами, также удалось решить, отмечают в компаниях. В конце прошлого года в «белые списки» внесли «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», в текущем туда добавили «Делимобиль» и BelkaCar.
Цены растут
При этом автомобилистов, похоже, даже не пугает рост цен на услуги аренды машин, которые подорожали в целом для всех направлений (как коротких поездок, так и длительных). «Средняя стоимость поездки выросла примерно на 8% по сравнению с прошлым годом»,— сообщили в «Ситидрайв».
«Покупка машины стала дороже для всех — как физических лиц, так и компаний по каршерингу и традиционному прокату. При этом автопарк нужно регулярно обновлять. Эти затраты неминуемо ложатся в тариф. Также на цену влияют платная парковка, которая действует для каршеринга, например, в Санкт-Петербурге (в Москве она бесплатная), и другие нюансы. Но мы живем в уникальное время, когда аренда авто даже при растущих затратах становится выгоднее, чем его покупка и владение»,— говорит Антон Шапарин.
При этом возможность развития внутреннего автотуризма с помощью именно каршеринговых сервисов пока что сдерживается из-за того, что компании присутствуют не во всех городах, даже крупных. Но экспансия растет, каршеринг активно идет в регионы, так что ситуация меняется, отмечают эксперты.
Что нужно для счастья
Любопытно, что каршерингом для загородных поездок стали также активно пользоваться владельцы собственных машин. «Я провожу мероприятия в 100 км от Москвы. И все чаще вижу, как люди на три дня фестиваля приезжают во Владимирскую область на каршеринговой машине. При этом у многих есть собственный автомобиль, например седан. Но для выезда за город им удобнее взять арендную машину побольше типа кроссовера, загрузить туда детей, палатку, багаж — все то, что не поместится в их машине. В карше можно выбрать модель под свои нужды»,— рассказал автопутешественник, организатор фестиваля «Автотуризмус» Сергей Лысенко.
Для дальних поездок пользователи чаще выбирают удобные и вместительные кроссоверы — Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Exeed LX, подтверждают в «Ситидрайв». «Выбирая автомобиль для длинных путешествий, пользователи руководствуются собственными критериями. Кому-то нужен вместительный багажник, кому-то необходимо больше простора в салоне. Кто-то ищет высокую проходимость, а кто-то — плавность хода»,— отметили в BelkaCar.
Сегодня все чаще автопутешественникам нужны автомобили с байдарками, велосипедами, мангалами, инвалидными и детскими колясками, говорит президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по транспорту Сергей Лобарев. Также растет интерес к автодомам, но пока такие варианты предлагают только некоторые крупные компании по прокату авто, например Touring Cars, RexRent и «Яхты на колесах».
«Пилотные площадки — туристские хабы, где можно взять в аренду как простой автомобиль, так и автодом,— уже созданы на площадке агропромышленного парка “Амза” в Горно-Алтайске (Республика Алтай), есть наработки в Новосибирской области. Но для активного развития этого направления нужна поддержка производителям туристских транспортных средств (тех же автодомов) и создание специального кода — “Туристическое ТС” — для получения субсидий и поддержки от властей»,— отметил Сергей Лобарев.
На сегодняшний день из 110 производителей туристических транспортных средств 95 организаций работают в «гаражных боксах» в режиме штучного производства и переоборудования, что сужает возможности рынка аренды автодомов. «Арендный автомобиль для загородной поездки — это не поездка на дачу, это вход в мультимодальный маршрут: после прилета на самолете добраться до хаба (проще говоря, парковки с машинами), взять подготовленное авто с байдаркой или мангалом и уехать по своему маршруту. Запросы на оснащение арендованных машин для активного отдыха — прямое подтверждение, что туристу сегодня нужна не машина “до работы”, а мобильная база отдыха. Регионы, которые первыми создадут такие хабы, получат дополнительный турпоток»,— комментирует господин Лобарев. «В любом случае интерес к аренде авто для загородных поездок со стороны как каршеринговых, так и других компаний, предоставляющих подобные услуги, будет только расти. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего туризма»,— подытожил Антон Шапарин.