Главные события недели 12–18 октября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
В Воронеже обсуждают судьбу парковочной концессии, а водоканал предлагает новое соглашение с бюджетной платой почти 5 млрд руб. В Липецке продолжается спор о сносе построек птицекомплекса, в Тамбовской области определили будущего разработчика месторождения «Центральное», а в Орловской уточнили сроки запуска технопарка за 1,1 млрд руб. Белгородская область получила новое правительство, заксобрания Черноземья завершили выбор руководителей.
В Воронеже депутаты обсуждают возможное расторжение концессии с оператором платных парковок. В мэрии отрицают создание группы по расторжению договора и говорят только о комиссии по приемке имущества; срок соглашения истекает в октябре 2027 года
В Липецке завершилась экспертиза по спору о постройках птицекомплекса «Экоптицы» стоимостью свыше 10,5 млрд руб. Мэрия требует снести пять незавершенных объектов, возводившихся, по ее данным, без разрешения; инвестор рассчитывает сохранить комплекс, строительство которого приостановлено
«РВК-Воронеж» предложило взять в концессию еще 499 коммунальных объектов в Воронеже. При вложениях в 438 млн руб. финансовая модель предусматривает почти 4,9 млрд руб. бюджетной платы до 2035 года
НПО Лавочкина из «Роскосмоса» оспаривает отказ во взыскании 336 млн руб. штрафа с курского «Строительного холдинга Тезис» за недостатки реконструированного гальванического цеха в Химках
Чиновники Воронежской области и Минсельхоза на «Золотой осени» поспорили с бизнесом об органическом и ландшафтном земледелии. Предприниматели указали на издержки этих моделей и сложности с использованием удобрений и биопрепаратов
Промышленный технопарк «Три точки» в ОЭЗ «Орел» планируют ввести в декабре 2027 года. Стоимость строительства и оснащения площадки оценили в 1,1 млрд руб.
Московское АО «Сегмент» стало единственным претендентом на разработку восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Платеж за право пользования недрами составит 627 млн руб.
Новые созывы четырех заксобраний Черноземья определились со спикерами и сенаторами. Председатель сменился только в Тамбовской области, представители в Совете Федерации — в Тамбовской и Липецкой
Власти Белгородской области потребовали от банкротящегося завода сапфиров «Монокристалл» вернуть 647 млн руб. бюджетного гранта на модернизацию производства
В Сампурском округе Тамбовской области реализуют два производственных проекта общей стоимостью более 1,3 млрд руб.: модернизацию животноводческого комплекса «Вымпел» и расширение «Тамбовской оконной компании»
Акционеры «Русагро» с налоговой резиденцией в Тамбовской области переизбрали совет директоров из десяти человек. Имена его участников агрохолдинг не раскрыл
Росалкогольтабакконтроль потребовал аннулировать лицензию Бутурлиновского ликеро-водочного завода в Воронежской области. Основания претензий ведомства пока не раскрыты
Суд подтвердил отказ курскому «Агропромышленному альянсу "Юг"» в выплате 300 млн руб. страховки за гибель свиней в Суджанском районе, признав причиной террористические действия
Совет директоров орловского «Орелстроя» одобрил поручительство перед Сбербанком по кредитной линии дочерней компании на 161 млн руб., прежде всего для рефинансирования долга перед ВТБ
Имущественный комплекс банкротящихся «Грибов Белогорья» в Белгородской области снова не смогли продать из-за отсутствия заявок. Начальная цена торгов составляла 181 млн руб.
В Курске после капитального ремонта открыли железнодорожный вокзал, поврежденный при атаке БПЛА в 2023 году. Работы на первом этаже и фасаде завершены, ремонт цоколя продолжается