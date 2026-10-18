Главные события недели 12–18 октября в Черноземье

В Воронеже обсуждают судьбу парковочной концессии, а водоканал предлагает новое соглашение с бюджетной платой почти 5 млрд руб. В Липецке продолжается спор о сносе построек птицекомплекса, в Тамбовской области определили будущего разработчика месторождения «Центральное», а в Орловской уточнили сроки запуска технопарка за 1,1 млрд руб. Белгородская область получила новое правительство, заксобрания Черноземья завершили выбор руководителей.