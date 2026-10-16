Орловский технопарк «Три точки» планируют запустить в декабре 2027 года

В департаменте также впервые срок достижения ранее заявленных показателей: привлечь не менее 12 резидентов и создать не менее 240 рабочих мест планируют к 2031 году. Однако названия будущих участников технопарка и параметры их проектов власти не раскрывают, поэтому неизвестно, если ли уже в проекте реальные интересанты, либо речь идет только об ожиданиях.