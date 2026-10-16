Орловский технопарк «Три точки» планируют запустить в декабре 2027 года
Показатели по количеству резидентов и рабочих мест, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», были заявлены 12 октября по итогам совещания у губернатора Андрея Клычкова. Тогда руководитель департамента экономразвития Сергей Антонцев сообщил о начале реализации проекта, но не назвал сроки ввода технопарка и достижения этих показателей.
Стоит отметить, что более ранний план, озвученный властями в декабре 2025 года, был менее амбициозным: предусматривал десять резидентов и 178 рабочих мест к 2030 году.
О создании технопарка «Ъ-Черноземье» писал в октябре 2025 года, когда власти подписали соглашение с компанией «Три точки технологии». Тогда вложения инвестора оценивались в 888 млн руб., площадь производственного комплекса — примерно в 5 тыс. кв. м. Для проекта планировали использовать участок в 20 га рядом с действующим заводом телематического оборудования компании. Причины изменения корректировки параметров власти не поясняли.
Бюджетное софинансирование также было объявлено ранее. В декабре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал о выделении на проект 437,5 млн руб., включая 350 млн руб. федеральной субсидии. Его параметры к октябрю 2026-го остались неизменными.