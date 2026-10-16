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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

Орловский технопарк «Три точки» планируют запустить в декабре 2027 года

Стоимость строительства и оснащения площадки выросла до 1,1 млрд рублей
Частный промышленный технопарк «Три точки», в создание которого в особой экономической зоне «Орел» инвестирует вместе с государством одноименная компания, планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года. Общая стоимость строительства и оснащения по проектно-сметной документации составляет 1,1 млрд руб. Эти подробности сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в ответ на редакционный запрос. Планы по развитию технопарка обсуждали в начале недели на аппаратном совещании у губернатора Андрея Клычкова.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

В департаменте также уточнили фактическую готовность площадки. По состоянию на 1 октября на ней завершены подготовительные работы и устроены фундаменты. «Обеспечено подключение временных и внеплощадочных инженерных сетей»,— говорится в ответе на запрос. Строительно-монтажные работы, по информации департамента, ведутся в соответствии с проектной документацией и графиком.
На внебюджетные источники приходится 644 млн руб., или 60% общего объема инвестиций в проект. Федеральное финансирование составляет 350 млн руб. (32%), областное — около 88 млн руб. (8%). Сколько средств уже освоено, в департаменте не уточнили.
Технопарк строят в Подмокринском сельском поселении Мценского района Орловской области. Площадь производственного корпуса, как сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте, превысит 5,5 тыс. кв. м. В нем предполагается разместить «производства и исследовательские центры автомобильной электроники, офисы и бизнес-инкубатор».
Отдельно предусмотрен «центр коллективного пользования» площадью 632 кв. м с оборудованием для монтажа электронных компонентов. «Контролируемая чистота производственной среды и автоматическое поддержание микроклимата должны позволить собирать микросхемы и микромодули»,— заявляют власти..
В департаменте также впервые срок достижения ранее заявленных показателей: привлечь не менее 12 резидентов и создать не менее 240 рабочих мест планируют к 2031 году. Однако названия будущих участников технопарка и параметры их проектов власти не раскрывают, поэтому неизвестно, если ли уже в проекте реальные интересанты, либо речь идет только об ожиданиях.

  • Показатели по количеству резидентов и рабочих мест, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», были заявлены 12 октября по итогам совещания у губернатора Андрея Клычкова. Тогда руководитель департамента экономразвития Сергей Антонцев сообщил о начале реализации проекта, но не назвал сроки ввода технопарка и достижения этих показателей.

  • Стоит отметить, что более ранний план, озвученный властями в декабре 2025 года, был менее амбициозным: предусматривал десять резидентов и 178 рабочих мест к 2030 году.

  • О создании технопарка «Ъ-Черноземье» писал в октябре 2025 года, когда власти подписали соглашение с компанией «Три точки технологии». Тогда вложения инвестора оценивались в 888 млн руб., площадь производственного комплекса — примерно в 5 тыс. кв. м. Для проекта планировали использовать участок в 20 га рядом с действующим заводом телематического оборудования компании. Причины изменения корректировки параметров власти не поясняли.

  • Бюджетное софинансирование также было объявлено ранее. В декабре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал о выделении на проект 437,5 млн руб., включая 350 млн руб. федеральной субсидии. Его параметры к октябрю 2026-го остались неизменными.

Чем еще известны орловские «Три точки» — в публикации «Ъ-Черноземье».
Сергей Калашников