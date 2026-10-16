Нижегородец Алексей Богомолов назначен министром цифрового развития Белгородской области

На странице господина Богомолова во «ВКонтакте» уточняется, что ему 49 лет. В 2009 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По данным Rusprofile, в 2011–2014 годах в Нижнем Новгороде действовало ООО «Кродо-ас», которое занималось разработкой программного обеспечения и консультированием в этой области. Этой компанией владел и руководил полный тёзка нового замминистра. Он же с 27 февраля 2023 года до 17 июля 2026-го работал через нижегородское ИП, которое оказывало консультативную деятельность и выполняло работы в области компьютерных технологий.