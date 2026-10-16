Нижегородец Алексей Богомолов назначен министром цифрового развития Белгородской области
На должность министра цифрового развития Белгородской области назначен Алексей Богомолов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Шуваев.
По мнению губернатора, он «высококвалифицированный специалист» с «серьезным опытом в сфере цифровых технологий» и управления. «Уверен, что он справится со всеми поставленными задачами», — добавил глава. Одной из задач названо восстановление связи в приграничье.
«В условиях сложной оперативной обстановки и постоянных вызовов это вопрос безопасности и качества жизни людей. Жители ждут конкретных результатов: удобных сервисов, надежных систем, доступной цифровой инфраструктуры, которая работает для людей на деле», — отметил он.
Вместе с тем, заключил господин Шуваев, работы предстоит много. «Ъ-Черноземье» сообщал, что с 29 сентября приступил к исполнению обязанностей замминистра цифрового развития Белгородской области нижегородский предприниматель Алексей Богомолов. Официально о его назначении также не сообщалось.
На странице господина Богомолова во «ВКонтакте» уточняется, что ему 49 лет. В 2009 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По данным Rusprofile, в 2011–2014 годах в Нижнем Новгороде действовало ООО «Кродо-ас», которое занималось разработкой программного обеспечения и консультированием в этой области. Этой компанией владел и руководил полный тёзка нового замминистра. Он же с 27 февраля 2023 года до 17 июля 2026-го работал через нижегородское ИП, которое оказывало консультативную деятельность и выполняло работы в области компьютерных технологий.
8 октября временно исполняющей обязанности министра цифрового развития Белгородской области после ухода в отставку Сергея Четверикова стала Ксения Уварова.