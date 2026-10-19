«Ведомости»: Трутнев может перейти на новую должность в Кремле
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев может перейти на новую должность в Кремле, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, среди рассматриваемых вариантов — помощник президента или замглавы администрации президента.
Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня представил президенту список кадровых перестановок. На должность вице-премьера, полпреда в ДФО предложено назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Юрий Трутнев занимает пост полпреда с августа 2013 года. Его несколько раз переназначали на этот пост в связи со сменой правительства. В Кремле заявили, что Владимир Путин поддержал все кадровые перестановки.