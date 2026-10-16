«Орелстрой» поручился перед Сбербанком по кредиту дочерней компании на 161 млн
Совет директоров ПАО «Специализированный застройщик "Орелстрой» (входит в ОДСК Александра Рогачева и является крупнейшим застройщиком Орловской области) одобрил поручительство перед Сбербанком по обязательствам дочернего ООО «СЗ "Орелстрой-10"» по невозобновляемой кредитной линии с лимитом 161 млн руб. Об этом говорится на сервере раскрытия информации.
Деньги предназначены прежде всего для рефинансирования текущей задолженности дочерней компании перед ВТБ по кредитному соглашению от 24 июня 2024 года. Также кредит допускается использовать на уставные цели заемщика, погашение займов и предоставление займов третьим лицам. Кредит доступен до 26 декабря 2026 года, полное погашение — 27 марта 2028 года.
Ставка — плавающая: ключевая ставка Банка России и фиксированная маржа 4,27%. За досрочный возврат кредита за счет средств другой кредитной организации предусмотрена плата в размере 4% годовых. Поручительство действует до 27 марта 2031 года.
За решение проголосовали 77,8% членов совета директоров, против — 22,2%, воздержавшихся нет. Кворум составил 100%.
«Орелстрой» — крупнейший застройщик Орловской области, входящий в «Объединенную домостроительную корпорацию» Александра Рогачева. В марте этого года совет директоров компании утвердил новый состав правления из пяти человек, включая управляющего директора Владислава Гефеля, который также является депутатом горсовета Орла.Тогда же сменился и председатель совета директоров — им стал бывший первый вице-губернатор региона Александр Бударин.