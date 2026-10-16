«Орелстрой» поручился перед Сбербанком по кредиту дочерней компании на 161 млн

Деньги предназначены прежде всего для рефинансирования текущей задолженности дочерней компании перед ВТБ по кредитному соглашению от 24 июня 2024 года. Также кредит допускается использовать на уставные цели заемщика, погашение займов и предоставление займов третьим лицам. Кредит доступен до 26 декабря 2026 года, полное погашение — 27 марта 2028 года.