В Курске открыли ж/д-вокзал, поврежденный в 2023 году в ходе атак
Глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Курской области Александр Хинштейн в режиме видеоконференции открыли железнодорожный вокзал Курска после капитального ремонта. Об этом сообщил глава региона.
«Курский вокзал — один из самых красивых железнодорожных вокзалов России. Здание стало целью ВСУ в 2023-м, получило серьезные повреждения, но сейчас вокзал не просто вернулся к своему первозданному виду, но и "впитал" современную инфраструктуру», — заявил Александр Хинштейн.
По словам господина Хинтшейна, работы на первом этаже и фасад завершены, сейчас преображается цоколь. В ходе ремонта на вокзале обновили систему видеонаблюдения, открыли автоматические камеры хранения, установили новые кресла в зале ожидания, терминалы для подзарядки мобильных устройств, централизованную систему информирования пассажиров и внешнюю архитектурно-художественную подсветку здания. Сколько именно стоил капремонт курского вокзала, официально не сообщалось.
В 2023 году на территории здания возник пожар в результате удара украинского беспилотника. В ходе атаки были ранены пять человек. Пострадали крыша вокзала, фасад и первая платформа. Взрывной волной были повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.
В 2021 году, по информации сайта «Единая Россия», уже говорили о готовящемся ремонте фасада здания. Планировали восстановить все архитектурные элементы и скульптурные изображения согласно первоначальному замыслу архитектора Игоря Явейна. В этой же публикации говорилось, что в развитие вокзала Курска до 2025 года инвестируют около 500 млн руб.