В Курске открыли ж/д-вокзал, поврежденный в 2023 году в ходе атак

В 2021 году, по информации сайта «Единая Россия», уже говорили о готовящемся ремонте фасада здания. Планировали восстановить все архитектурные элементы и скульптурные изображения согласно первоначальному замыслу архитектора Игоря Явейна. В этой же публикации говорилось, что в развитие вокзала Курска до 2025 года инвестируют около 500 млн руб.