Имущество «Грибов Белогорья» снова не смогли продать с торгов за 180 млн
Очередные торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ООО «Грибы Белогорья» в поселке Малиновка Белгородской области признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 180,5 млн руб. Это следует из сообщения арбитражного управляющего Сергея Рыбина на «Федресурсе».
На торги в форме публичного предложения выставлялась вся производственная инфраструктура предприятия. В состав имущественного комплекса вошли главный производственный корпус, камеры и теплицы для выращивания шампиньонов, котельная, водонапорная башня, артезианская скважина, складские помещения, инженерные коммуникации и сопутствующее технологическое оборудование.
Новые сроки и условия возможного повторного выставления грибного комплекса на продажу пока не уточняются.
Компанию признали несостоятельной осенью 2022 года из-за 219,1 млн руб. задолженности перед Сбербанком. На первых торгах комплекс пытались продать за 318,3 млн руб., однако из-за отсутствия спроса стоимость последовательно снижалась. В ходе прошлых торгов в форме публичного предложения цену могли снизить с 200,5 млн руб. до 180,5 млн руб.
В 2024 году по иску того же Сбербанка суды признали банкротами обоих совладельцев предприятия. Финансовые претензии кредитной организации к Вадиму Скавронскому составили 156,8 млн руб., а к Павлу Колесникову — 121,9 млн руб.