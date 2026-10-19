Россотрудничество увеличило квоту на обучение студентов из Африки в России

По словам господина Чайки, среди африканских студентов отмечается высокий спрос на поступление в Россию: в некоторых странах на одно место приходится по восемь-девять кандидатов. «Есть страны, где и больше, например, в Того конкурс составил 17 человек на место»,— рассказал он на презентации АНО «Россия—Африка» (цитата по «РИА Новости»).