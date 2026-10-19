Россотрудничество увеличило квоту на обучение студентов из Африки в России
Для некоторых стран Африки квота на обучение студентов в российских вузах в пилотном режиме увеличена на 100 мест. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Конкретные страны он не привел.
По словам господина Чайки, среди африканских студентов отмечается высокий спрос на поступление в Россию: в некоторых странах на одно место приходится по восемь-девять кандидатов. «Есть страны, где и больше, например, в Того конкурс составил 17 человек на место»,— рассказал он на презентации АНО «Россия—Африка» (цитата по «РИА Новости»).
По данным Минобрнауки, доля иностранцев среди студентов российских вузов по итогам 2025 года достигла 8,5% (прирост в 1,8%). По оценке министерства, сейчас в российских вузах обучаются более 37 тыс. студентов из стран Африки. «РИА Новости» писало, что африканские студенты в России чаще выбирают медицину и нефтегаз. Владимир Путин называл укрепление связей с Африкой приоритетом внешней политики России.