«РВК-Воронеж» предложило новую концессию с бюджетной платой почти 5 млрд
Концессионер сетей водоснабжения и водоотведения Воронежа — ООО «РВК-Воронеж» — направил городским властям новую концессионную инициативу по передаче дополнительных объектов коммунальной инфраструктуры. Компания планирует взять в управление еще 499 объектов, следует из материалов комитета Воронежской областной думы по строительной политике, ЖКХ, энергетике и тарифам. Копия есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Отмечается, что 150 объектов имущества, пока не входящих в концессию, подлежат реконструкции, а оставшиеся 349 объектов и 13 земельных участков будут задействованы для обеспечения эксплуатации водоканала.
Суммарные вложения в эту инфраструктуру оцениваются в 438,4 млн руб. Из этого объема 195,5 млн руб. предполагается направить на капитальные работы, а еще 242,8 млн руб. — на техническое переоснащение. При этом финансовая модель предусматривает выплату из казны почти 4,9 млрд руб. в качестве платы концедента до 2035 года.
На основании профильного федерального закона компания подготовила необходимую документацию, однако окончательное закрепление договоренностей еще не подтверждено.
В 2012 году Воронеж стал первым городом-миллионником в России, передавшим водоканальное хозяйство в концессию. Соглашение с «РВК-Воронеж» было заключено на 30 лет, до 2042 года. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 6,6 млрд руб. Спустя десять лет РВК взял в концессию и Левобережные очистные сооружения (ЛОС) — компания будет управлять ими до 2069 года. В ценах 2022 года инвестиции в обновление объекта оценивались в 8,6 млрд руб. Таким образом, компания консолидировала почти всю водоканальную инфраструктуру.
Тем не менее ее обновление идет с нарушениями. «Ъ-Черноземье» этим летом сообщал о споре концессионера и подрядчика о ходе реконструкции ЛОС. Компании обвиняют друг друга в систематическом нарушении обязательств, просрочках, невыплатах. В самарском «Новострое» уверены, что водоканал сам затягивал сроки, а готовность отдельных объектов составляет 85–99%. Перенос сроков в самом водоканале связывали с «технологической сложностью модернизации действующих сооружений» и «многоуровневой схемой финансирования». Их «корректировка» согласована с городскими властями.