«РВК-Воронеж» предложило новую концессию с бюджетной платой почти 5 млрд

Тем не менее ее обновление идет с нарушениями. «Ъ-Черноземье» этим летом сообщал о споре концессионера и подрядчика о ходе реконструкции ЛОС. Компании обвиняют друг друга в систематическом нарушении обязательств, просрочках, невыплатах. В самарском «Новострое» уверены, что водоканал сам затягивал сроки, а готовность отдельных объектов составляет 85–99%. Перенос сроков в самом водоканале связывали с «технологической сложностью модернизации действующих сооружений» и «многоуровневой схемой финансирования». Их «корректировка» согласована с городскими властями.