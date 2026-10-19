«Едва не завязалась драка»
Владимир Осипов — о том, чем запомнился 11-й тур РПЛ
Московское «Динамо» вышло на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В 11-м туре РПЛ бело-голубые обыграли на своем поле ЦСКА 3:1. На втором месте «Зенит», который взял верх над «Ахматом» 3:2, а на третьем московский «Спартак». Красно-белые разгромили «Рубин» 4:0. Четвертую и пятую строчки занимают ЦСКА и «Краснодар», но они отстают от лидера всего на три очка. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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В 11-м туре многие матчи с участием лидеров решались в самой концовке. «Краснодар» еле спасся от поражения, забив третий гол «Локомотиву» в Москве — в итоге ничья 3:3. «Зенит» в матче с «Ахматом» на своем поле был близок к ничейному результату, но на последней минуте Джон Джон забил победный гол, который принес Санкт-Петербургу три очка. Стоит сказать, что в этой встрече едва не завязалась драка. Нападающий хозяев Александр Соболев буквально бросался на малийского полузащитника Калиду Сидибе, а после финального свистка оба рванули в подтрибунное помещение, чтобы выяснить отношения. К счастью, их удалось удержать, хотя и не без труда. Футболисты очень габаритные: малиец выше двух метров, а Соболев метр 95. Футбольный эксперт Андрей Аршавин в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» даже посетовал, что этого боя никто не увидел:
«Было бы интересно посмотреть. Я думал, когда протокол подпишут, их куда-то вызвать. Сидибе сейчас спустился, он реально метра два, наверное, может больше. И Соболь не маленький. Вот этих тяжеловесов, кстати, интересно было посмотреть».
Также в концовке решилась судьба центрального матча тура «Динамо»—ЦСКА. Игра была равной, и счет 1:1, который долгое время горел на табло «ВТБ Арены», говорил сам за себя. Футбольный эксперт Владислав Радимов не смог отдать предпочтение одной из команд:
«Пистолет к виску поставьте, скажете: кто лучше? Я вам не отвечу, потому что и те, и другие стараются играть вперед, стараются играть быстро и — самое главное — у обеих команд высокая линия обороны, никто не садится в свою штрафную».
Но за несколько минут до финального свистка, когда казалось, что ничья самое вероятное развитие событий, хозяева забили дважды. Итоговые 3:1 стали девятой подряд победой «Динамо» во всех турнирах. Бело-голубые вышли на чистое первое место, «Зенит» отстает на одно очко и идет вторым, а на третью строчку поднялся «Спартак».
Перед матчем с «Рубином» на арене красно-белых состоялось открытие памятника легендарному Никите Симоняну, которому в октябре исполнилось бы 100 лет. Было красочное шоу на стадионе, и, кстати, на игру пришло более 33 тыс. человек. Но главное, что народная команда провела огненный матч и выиграла 4:0. Бывший игрок «Рубина» албанец Мирлинд Даку оформил дубль.
В следующем туре «Спартак» сойдется с ЦСКА. Дерби всея Руси состоится на «Веб Арене». Это противостояние точно станет центральным в ближайший уик-энд, тем более что обе команды идут в первой пятерке, где все очень плотно.