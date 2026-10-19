В 11-м туре многие матчи с участием лидеров решались в самой концовке. «Краснодар» еле спасся от поражения, забив третий гол «Локомотиву» в Москве — в итоге ничья 3:3. «Зенит» в матче с «Ахматом» на своем поле был близок к ничейному результату, но на последней минуте Джон Джон забил победный гол, который принес Санкт-Петербургу три очка. Стоит сказать, что в этой встрече едва не завязалась драка. Нападающий хозяев Александр Соболев буквально бросался на малийского полузащитника Калиду Сидибе, а после финального свистка оба рванули в подтрибунное помещение, чтобы выяснить отношения. К счастью, их удалось удержать, хотя и не без труда. Футболисты очень габаритные: малиец выше двух метров, а Соболев метр 95. Футбольный эксперт Андрей Аршавин в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» даже посетовал, что этого боя никто не увидел: