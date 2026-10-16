Московская фирма выиграла право на добычу титана в Тамбовской области за 627 млн
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) определило право на пользование восточным участком месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем единственного претендента — столичного АО «Сегмент». С компанией заключат договор на условиях торгов.
Итоговый разовый платеж за право освоения недр утвержден в размере 627 млн руб. Сумма сформирована из начальной цены лота (570 млн руб.) и одного шага аукциона. Согласно регламенту, недропользователь обязан произвести оплату в течение 30 дней после обнародования итогового протокола.
Лицензия на участок площадью 31,36 кв. км выдается сроком на 20 лет и охватывает разведку и добычу титано-циркониевых песков, а также фосфоритов и глауконита. Программа освоения объекта регламентирована поэтапно: запуск геологоразведочных работ запланирован не позднее двух лет с момента регистрации прав, подготовка и согласование техпроекта разработки должны завершиться в течение пяти лет, а начало промышленной эксплуатации объекта ожидается не позже чем через шесть лет. Ставка ежегодных платежей за использование участка варьируется от 9,2 тыс. до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. км.
По данным Rusprofile, АО «Сегмент» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 100 млн руб. Генеральным директором является Михаил Хабаров. Учредители не разглашаются. В 2025 году компания отработала с нулевой выручкой и убытком 60 млн руб.
Месторождение «Центральное» было открыто в 1959 году. Основной этап его геологоразведки пришелся на период до 1972 года, а дополнительное изучение запасов проводилось в 1994–2007 годах. В структуре месторождения выделены три ключевых участка — Восточный, Западный и Южный.
В 2024 году право пользования восточной частью «Центрального» уже выставляли на торги. Тогда стартовая цена лота была установлена на уровне почти 2 млрд руб. В дальнейшем процедуру торгов отменили, не объясняя причин такого решения.
В 2018 году тамбовское ООО «ГПК Титан» учредило в областном центре одноименную структуру под оформление лицензии на недропользование для промышленного освоения «Центрального». Учредителями компании выступили Корпорация развития Тамбовской области (99% долей) и ООО «Региональная нерудная компания» (1%). В марте 2026 года региональный арбитраж принял к производству заявление о банкротстве структуры из-за задолженности в размере 13,4 млн руб. Судебное заседание по этому делу состоится 2 ноября. Генеральный директор корпорации развития Максим Сеструхин сообщил «Ъ-Черноземье», что власти ведут переговоры по урегулированию этой «исторической задолженности», обладают резервами для погашения обязательств и не допустят введения в отношении компании процедур несостоятельности.
Ранее предполагалось, что оформление разрешения на недропользование позволит предприятию задействовать весь Восточный участок и начать проектирование опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год. Стоимость такого производства оценивалась в 3 млрд руб., а возводить его региональные власти планировали с привлечением профильного инвестора.