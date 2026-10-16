Московская фирма выиграла право на добычу титана в Тамбовской области за 627 млн

Лицензия на участок площадью 31,36 кв. км выдается сроком на 20 лет и охватывает разведку и добычу титано-циркониевых песков, а также фосфоритов и глауконита. Программа освоения объекта регламентирована поэтапно: запуск геологоразведочных работ запланирован не позднее двух лет с момента регистрации прав, подготовка и согласование техпроекта разработки должны завершиться в течение пяти лет, а начало промышленной эксплуатации объекта ожидается не позже чем через шесть лет. Ставка ежегодных платежей за использование участка варьируется от 9,2 тыс. до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. км.