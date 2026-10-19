Гурманские будни

Его профессиональная школа сложилась быстро и последовательно. После института гостеприимства в Росиньяно и академии ALMA Нери работал в Тоскане, затем уехал на Сицилию, где провел более пяти лет в команде Пино Куттайи в La Madia — ресторане с двумя звездами Michelin. Позже были озеро Гарда, Межев и Лазурный берег, работа с Анн-Софи Пик. Из этого набора географий рождается не эклектика, а очень определенный почерк: итальянская основа, французская точность, средиземноморская легкость и уважение к продукту, которое не нужно подчеркивать словами.