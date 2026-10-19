Гурманские будни
Новый шеф в ресторане Lui
Есть рестораны, в которые идешь сначала глазами. Lui — именно такой. Исторический особняк на Берсеневской набережной, вид на Москву-реку, Патриарший мост и храм Христа Спасителя, интерьер Евгении Ужеговой, в котором хочется задержаться. Пространство собрано с той спокойной уверенностью, которая отличает хорошую итальянскую виллу от декорации «под Италию»: теплое дерево, мрамор, мягкий свет, белые скатерти и ощущение, что за соседним столом сейчас начнется долгий семейный обед.
В Lui появился новый шеф-повар — итальянец Лоренцо Нери. Игорь Витошинский (Semifreddo, La Bottega Siciliana) выбрал не громкое имя, а повара с понятной траекторией.
Нери родился в 1994 году в Гвардисталло, неподалеку от Пизы, и вырос там, где еда была не событием, а частью дня: домашняя кухня матери, рецепты абруццкой бабушки, тосканские овощи, дичь, сезонность без пафоса.
Его профессиональная школа сложилась быстро и последовательно. После института гостеприимства в Росиньяно и академии ALMA Нери работал в Тоскане, затем уехал на Сицилию, где провел более пяти лет в команде Пино Куттайи в La Madia — ресторане с двумя звездами Michelin. Позже были озеро Гарда, Межев и Лазурный берег, работа с Анн-Софи Пик. Из этого набора географий рождается не эклектика, а очень определенный почерк: итальянская основа, французская точность, средиземноморская легкость и уважение к продукту, которое не нужно подчеркивать словами.
Новое меню Нери представил в июне и еще потихоньку добавляет новые блюда. Оно не ломает представление об итальянской кухне, но и не прячется за привычными названиями. Карпаччо из дорадо со смородиной и фундуком — пример того, как несколько ясных вкусов могут работать вместе: прохладная рыба, ягодная кислинка, теплый ореховый оттенок. Блюдо не кричит, но запоминается (2100 руб.).
Ризотто с белыми грибами и кофе (2900 руб.) поначалу вызывает вопрос, но во вкусе все оказывается на своих местах. Кофе здесь не доминирует, а лишь обостряет землистую глубину грибов. Более южное настроение — у ризотто с лимоном, сицилийскими креветками и боттаргой тунца (3900 руб.). Лимон освежает, рикотта смягчает кислотность, креветки дают сладость, боттарга — солоноватую серьезность. Фокачча в виде хрустящей крошки завершает композицию.
Косулю Нери готовит не так, как подсказывает тосканская привычка к рагу и долгому тушению. Тонкий край мяса маринуется, обжаривается, глазируется сливочным маслом и остается розовым внутри. Рядом — баклажан на гриле, соус жу на костях и шелковица, которая вносит неожиданную ягодную свежесть. Это не «охотничья» тарелка, а ее современное, более легкое прочтение (3800 руб.).
На десерт — темный шоколад с мороженым из белых грибов — звучит как вызов, но оказывается логичным. Лесной оттенок не спорит с шоколадом, а делает его глубже (980 руб.).
Lui с приходом Нери обрел не просто новое меню, а новый голос. Красивое место на набережной теперь говорит на языке Тосканы, Сицилии и французской школы, но свежо и по-новому.
Берсеневская набережная, дом 16, строение 9
Ежедневно с 12:00 до 0:00
Негрони как барометр
У негрони редкая судьба для коктейля: он не требует объяснений, но почти не терпит небрежности. Джин, Кампари и красный вермут в равных долях — формула, которую можно воспроизвести за минуту и которую при этом невозможно выдать за авторскую, если просто смешать три ингредиента.
В октябре московские бары проверяют, сколько смыслов еще способна вместить эта привычная триада.
Negroni Fest 2026 проходит с 1 по 31 октября в разных городах России. Его участники предлагают гостям не абстрактное «попробовать негрони», а собственную позицию: классическую версию и минимум два авторских прочтения. Разница между ними обычно важнее самой категории: один бар делает ставку на безупречность сочетания ингредиентов, другой — на аромат, текстуру, температуру или неожиданный продукт.
Авторы 60 лучших меню представят свои идеи на гостевых сменах в «посольствах Негрони»: ToMi Negroni Bar в Москве, Catch 22 в Санкт-Петербурге, Relab в Казани, Nobody Knows I Suppose в Новосибирске и O. W. Grant в Ростове-на-Дону.
Для Москвы это означает, что Малая Бронная на месяц превращается в площадку, где можно увидеть, как одну и ту же идею понимают бармены из разных городов.
ToMi Negroni Bar — проект, полностью посвященный негрони. Здесь всегда можно попробовать классическую версию и множество авторских прочтений, а во время фестиваля проходят гостевые смены команд из разных городов. Это главный адрес для тех, кто хочет за один вечер понять, насколько разными могут быть интерпретации одного коктейля.
За пределами Малой Бронной карта фестиваля тоже не выглядит однообразной. Ester на Большой Никитской делает акцент на точности сочетаний, а «Коробок» предлагает более свободный, экспериментальный взгляд на привычную формулу.
Отдельная роль у баров Lambic на Мясницкой, Страстном бульваре, Гоголевском бульваре и Ходынке. Здесь классический рецепт соседствует с пятью авторскими версиями, где в основе различные вермуты и ликеры.