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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Politico назвало пять спорных вопросов в НАТО «о войне с Россией»

До конца октября страны НАТО планируют провести консультации, чтобы определить, какое вооружение потребуется альянсу в случае конфликта с Россией. По данным Politico, будут установлены целевые показатели боеготовности на 2029 год, в соответствии с которыми каждая из 32 стран-членов должна будет предоставить определенные силы и технику.
Politico пишет, что у альянса существуют пять дискуссионных тем, «которые определят планы НАТО по следующей войне с Россией». Согласно публикации, разногласия в блоке следующие.

  • Уровень амбиций. Сколько именно войск и вооружений должны предоставить союзники? Сохранять ли исторические требования (18 резервных бригад для малых операций вне территории НАТО) или отменить их под давлением США, которые возлагают большую ответственность на Европу?

  • Заполнение американского пробела. Как компенсировать сокращение военного присутствия США в Европе? Кто и как возьмет на себя нехватку тяжелой транспортной авиации, дальнобойных ракет и разведданных. Как распределить это бремя?

  • Региональные приоритеты. Сохранять ли смещение фокуса на восток и север (Россия, Арктика) или вернуть внимание южному и юго-восточному флангам (Ливия, миграция, Черное море)?

  • Баланс между дронами и обычной техникой. Наращивать ли беспилотные системы (из-за нехватки личного состава и технологического отставания от России) или продолжать закупки танков и артиллерии?

  • Учет уроков Украины. Насколько тесно интегрировать украинский опыт и промышленную кооперацию, учитывая, что конфликт на Украине отличается от доктрины НАТО (быстрый маневр, превосходство в воздухе, точные удары на расстоянии)?

Российские власти неоднократно заявляли о конфронтационных настроениях в Европе и подчеркивали, что у России нет планов нападать на кого-либо в будущем. Президент Владимир Путин говорил, что заявления в ЕС об угрозе российской агрессии — это бред, вранье, грубая и наглая ложь.