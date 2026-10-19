Politico назвало пять спорных вопросов в НАТО «о войне с Россией»

Уровень амбиций. Сколько именно войск и вооружений должны предоставить союзники? Сохранять ли исторические требования (18 резервных бригад для малых операций вне территории НАТО) или отменить их под давлением США, которые возлагают большую ответственность на Европу?

Заполнение американского пробела. Как компенсировать сокращение военного присутствия США в Европе? Кто и как возьмет на себя нехватку тяжелой транспортной авиации, дальнобойных ракет и разведданных. Как распределить это бремя?

Региональные приоритеты. Сохранять ли смещение фокуса на восток и север (Россия, Арктика) или вернуть внимание южному и юго-восточному флангам (Ливия, миграция, Черное море)?

Баланс между дронами и обычной техникой. Наращивать ли беспилотные системы (из-за нехватки личного состава и технологического отставания от России) или продолжать закупки танков и артиллерии?