Воронежский ликеро-водочный завод может потерять лицензию

Акционеры ЛВЗ не раскрываются. По сведениям «Ъ-Черноземье», предприятие контролирует его гендиректор Юрий Зацепин, которому через столичное ООО «Агат» принадлежит 67,5% акций. Собственником еще 20% выступает региональное министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО). Пакет региона не является мажоритарным и не позволяет в существенной степени влиять на принятие решений органами управления ЛВЗ. Третий акционер — Анатолий Крымов, который владеет 12,4% акций через московское ООО «ЛВЗ Холдинг».