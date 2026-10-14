Воронежский ликеро-водочный завод может потерять лицензию
Акционеры ЛВЗ не раскрываются. По сведениям «Ъ-Черноземье», предприятие контролирует его гендиректор Юрий Зацепин, которому через столичное ООО «Агат» принадлежит 67,5% акций. Собственником еще 20% выступает региональное министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО). Пакет региона не является мажоритарным и не позволяет в существенной степени влиять на принятие решений органами управления ЛВЗ. Третий акционер — Анатолий Крымов, который владеет 12,4% акций через московское ООО «ЛВЗ Холдинг».
По данным на 31 декабря 2025 года стоимость чистых активов ЛВЗ оценивалась в 512,6 млн руб. Среднесписочная численность работников за 2025-й составила 102 человека. По состоянию на 1 сентября 2026-го имелись сведения о задолженностях по налогам и штрафах на общую сумму 339,5 млн руб. В отношении ЛВЗ открыто 74 исполнительных производства, остаток задолженности составляет 383 млн руб.