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Черноземье

Воронежский ликеро-водочный завод может потерять лицензию

14.10.2026, 09:52
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в Арбитражный суд Воронежской области заявление об аннулировании лицензии Бутурлиновского ликеро-водочного завода. Оно принято судом к производству. Информация о претензиях ведомства в адрес ЛВЗ в картотеке не раскрывается. Заседание по делу назначено на 27 октября.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» было зарегистрировано в феврале 2012 года. Уставный капитал предприятия составляет 548,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. В 2025 году выручка Бутурлиновского ЛВЗ составила 121 млн руб., что на 32% больше, чем в 2024-м (91,8 млн руб.). Чистая прибыль — 249 тыс. руб.

  • Акционеры ЛВЗ не раскрываются. По сведениям «Ъ-Черноземье», предприятие контролирует его гендиректор Юрий Зацепин, которому через столичное ООО «Агат» принадлежит 67,5% акций. Собственником еще 20% выступает региональное министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО). Пакет региона не является мажоритарным и не позволяет в существенной степени влиять на принятие решений органами управления ЛВЗ. Третий акционер — Анатолий Крымов, который владеет 12,4% акций через московское ООО «ЛВЗ Холдинг».

  • По данным на 31 декабря 2025 года стоимость чистых активов ЛВЗ оценивалась в 512,6 млн руб. Среднесписочная численность работников за 2025-й составила 102 человека. По состоянию на 1 сентября 2026-го имелись сведения о задолженностях по налогам и штрафах на общую сумму 339,5 млн руб. В отношении ЛВЗ открыто 74 исполнительных производства, остаток задолженности составляет 383 млн руб.

Руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода при поддержке правительства Воронежской области сейчас ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «На спирт нужны деньги».

Денис Данилов