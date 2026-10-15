В «Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией переизбрали совет директоров
Акционеры ПАО «Группа "Русагро"» (основан экс-сенатором Вадимом Мошковичем, имеет активы в Черноземье) досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали новый состав из десяти человек. Внеочередное собрание прошло 12 октября, протокол оформлен 14 октября. Это следует из сервера раскрытия информации.
Численность совета не изменилась — прежний состав также включал десять человек, четверо из которых имели статус независимых. Его избрали в 2024 году и не меняли в течение 2025-го. Имена директоров и председателя «Русагро» не раскрывает, ссылаясь на нормы, позволяющие «экономически значимой организации» ограничивать публикацию сведений об органах управления для защиты от санкций. Не раскрыты и имена кандидатов, участвовавших в голосовании, а также избранных директоров.
В августе «Ъ-Черноземье» писал, что собрание для досрочного переизбрания совета назначено на 12 октября после перехода контроля над агрохолдингом к государству. В мае 65% компании были обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, контроль перешел к Россельхозбанку.
Банке заявляли, что действующий менеджмент ПАО сохранит операционное управление. С конца мая полномочия единоличного исполнительного органа «Русагро» выполняет ООО «РСХБ-финанс» во главе с Ольгой Маментьевой, однако зарегистрированной в Белгороде операционной компанией холдинга — ООО «Группа компаний "Русагро"» — продолжает руководить экс-гендиректор ПАО Тимур Липатов.
Параллельно компания обновляет и коллегиальный исполнительный орган. В августе совет директоров рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий правления. Оно было избрано в мае 2025 года и, по данным годового отчета за 2025-й, состоит из трех человек — председателя и двух членов.
ПАО «Группа "Русагро"» зарегистрировано в 2010 году в Московской области, с 2018 года перерегистрировано в Тамбове. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Чистая прибыль ПАО за 2025 год сократилась на 81% — с 2,4 млрд руб. в 2024-м до 459,9 млн руб.; в первом квартале 2026 года компания получила 52,9 млн руб. чистой прибыли. В июле акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере порядка 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы — впервые с 2021 года.