В «Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией переизбрали совет директоров

Численность совета не изменилась — прежний состав также включал десять человек, четверо из которых имели статус независимых. Его избрали в 2024 году и не меняли в течение 2025-го. Имена директоров и председателя «Русагро» не раскрывает, ссылаясь на нормы, позволяющие «экономически значимой организации» ограничивать публикацию сведений об органах управления для защиты от санкций. Не раскрыты и имена кандидатов, участвовавших в голосовании, а также избранных директоров.