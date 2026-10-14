«Вымпел» и «Тамбовская оконная компания» привлекли 1,3 млрд инвестиций

По данным Rusprofile, ООО «Вымпел» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал составляет 34,8 млн руб. Генеральным директором выступает Вячеслав Дубровин, единственным учредителем — Людмила Дубровина. В 2025 году компания отработала с выручкой 955 млн, чистая прибыль составила 213 млн руб.

ООО «Тамбовская оконная компания» создано в мае 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности указано производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Генеральный директор и единственный владелец — Елена Семилетова. В прошлом году компания выручила 104 млн, чистая прибыль составила 6,1 млн руб.