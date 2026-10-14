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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

«Вымпел» и «Тамбовская оконная компания» привлекли 1,3 млрд инвестиций

Тамбовская оконная компания вложит 500 млн рублей в расширение производства
В развитие двух производственных площадок Сампурского округа Тамбовской области суммарно направили более 1,3 млрд руб. Из этой суммы свыше 810 млн руб. пошло на модернизацию животноводческого комплекса ООО «Вымпел». Еще 500 млн руб. инвестируют в расширение мощностей «Тамбовской оконной компании». Результаты реализации проектов в ходе рабочей поездки изучил губернатор Евгений Первышов.

Правительство Тамбовской области

ООО «Вымпел» обрабатывает около 6,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. С 2023 года здесь построили комбикормовый завод стоимостью около 50 млн руб., приобрели свыше 500 голов племенных нетелей и создали более 70 новых рабочих мест. Сейчас предприятие содержит более 2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 956 дойных коров. В рамках реконструкции молочнотоварной фермы поголовье планируется довести до 1,2 тыс. коров, а суточный надой молока — увеличить до 30 тыс. л.
«Тамбовская оконная компания» направляет выделенные средства на расширение производства светопрозрачных конструкций. Проект рассчитан на срок до 2027 года, при этом объем уже вложенных средств превысил 350 млн руб. На заводе площадью более 10 тыс. кв. м налажен выпуск стеклопакетов, изделий из ПВХ и алюминия, а также запущен комплекс по производству крупноформатного закаленного и огнестойкого безопасного стекла. Технологическими процессами на предприятии управляет искусственный интеллект. В штате организации трудятся 75 человек, значительную часть которых составляют молодые специалисты.

По данным Rusprofile, ООО «Вымпел» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал составляет 34,8 млн руб. Генеральным директором выступает Вячеслав Дубровин, единственным учредителем — Людмила Дубровина. В 2025 году компания отработала с выручкой 955 млн, чистая прибыль составила 213 млн руб.

ООО «Тамбовская оконная компания» создано в мае 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности указано производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Генеральный директор и единственный владелец — Елена Семилетова. В прошлом году компания выручила 104 млн, чистая прибыль составила 6,1 млн руб.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что три хозяйства Моршанского округа Тамбовской области планируют вложить более 200 млн руб. в запуск современных зерносушильных комплексов.
Кабира Гасанова