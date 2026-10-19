Anthropic пообещал направить 5% акций в собственный «Фонд общественного блага»
18 октября американский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic объявил о планах направить 5% своих акций в новый собственный «Фонд общественного блага» (Public Benefit Fund). Теперь решение должны одобрить акционеры компании. В заявлении говорится, что фонд будет направлять средства на борьбу с негативным влиянием ИИ на рынок труда.
План Anthropic предусматривает увеличение активов фонда. Изначально в него направят 5% акций компании, а при каждом росте ее стоимости на 50% сверх установленного уровня (сам этот уровень не разглашается) — еще 2%. Как следует из заявления, фонд может направлять пожертвования некоммерческим организациям или группам населения, чьи рабочие места пострадали от ИИ. А также применять «более смелые подходы» по изучению того, как эта технология влияет на рынок труда, и по мерам борьбы с ее негативным воздействием.
По оценке МВФ, распространение ИИ затронет около 40% рабочих мест в мире. Ранее сообщалось, что власти США изучают разные возможности получения обществом выгоды от бума ИИ — среди вариантов рассматривалась передача американскому правительству долей в компаниях этого сектора.