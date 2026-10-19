Anthropic пообещал направить 5% акций в собственный «Фонд общественного блага»

План Anthropic предусматривает увеличение активов фонда. Изначально в него направят 5% акций компании, а при каждом росте ее стоимости на 50% сверх установленного уровня (сам этот уровень не разглашается) — еще 2%. Как следует из заявления, фонд может направлять пожертвования некоммерческим организациям или группам населения, чьи рабочие места пострадали от ИИ. А также применять «более смелые подходы» по изучению того, как эта технология влияет на рынок труда, и по мерам борьбы с ее негативным воздействием.