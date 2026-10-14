Белгородское министерство промышленности требует с «Монокристалла» почти 647 млн

Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению требование регионального министерства экономического развития и промышленности к банкротящемуся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о взыскании 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию, модернизацию и приобретение оборудования для выпуска синтетического сапфира, который используется в смартфонах и другой мобильной электронике. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.