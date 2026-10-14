Белгородское министерство промышленности требует с «Монокристалла» почти 647 млн
Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению требование регионального министерства экономического развития и промышленности к банкротящемуся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о взыскании 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию, модернизацию и приобретение оборудования для выпуска синтетического сапфира, который используется в смартфонах и другой мобильной электронике. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Заседание по рассмотрению обоснованности требований министерства назначено на 24 ноября 2026 года.
Процедуру наблюдения в отношении завода суд ввел в сентябре 2026 года. Временным управляющим утвержден член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Тимур Узбеков. Общая сумма официально принятых к рассмотрению претензий кредиторов составляет 647,9 млн руб. Помимо регионального министерства, свои требования заявили ООО «Транспортная компания "Белогор"» (355,9 тыс. руб.), индивидуальный предприниматель Евгений Алтухов (335,7 тыс. руб.), ООО «Фланец-комплект» (240 тыс. руб.), ООО «Байкал-Сервис ТК» (94,9 тыс. руб.) и ООО «ТК Спутник» (60,9 тыс. руб.). Разбирательства по этим требованиям состоятся 10, 12 и 24 ноября, а итоговое заседание по рассмотрению отчета временного управляющего запланировано на 26 января 2027 года.
Отдельно в материалах дела фигурирует заявление Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Саратовской области, поступившее в суд в сентябре. Налоговый орган требует включить в реестр задолженность в размере 30,1 млн руб., а также ввести процедуру наблюдения и утвердить своего арбитражного управляющего. Заседание по рассмотрению этого требования назначено на 29 октября 2026 года.
Исходя из материалов дела, на 31 мая 2026 года совокупный размер денежных обязательств и обязательных платежей предприятия достиг 2,612 млрд руб. Балансовая стоимость активов на 31 марта оценивалась в 2,929 млрд руб. При этом на расчетных счетах компании на момент обращения в суд находилось лишь 46,2 тыс. руб.
Белгородский завод сапфиров входит в структуру ставропольского АО «Монокристалл», в отношении которого в конце июля также ввели наблюдение при общей задолженности холдинга в 15 млрд руб. Финансовый кризис заводов напрямую связан с тяжелыми повреждениями белгородской производственной площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. По оценке руководства, на восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года их удалось восстановить лишь на 30%, а в 2025 году показатель составил 25%. Только прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.