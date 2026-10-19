Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева возобновила сотрудничество с группой тренера Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
С апреля 2025 года Валиева тренировалась в группе Светланы Соколовской. До этого она работала с Тутберидзе, под руководством которой становилась чемпионкой мира среди юниоров и призером чемпионата России.
20-летняя Валиева приняла решение вернуться в спорт в декабре после отбытия допинговой дисквалификации.