Суд разрешил не выплачивать курской компании 300 млн страховки за гибель свиней из-за режима КТО
Суд отказал курской фирме в 300 млн страховки за падеж скота в зоне КТО
14.10.2026, 12:32
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным вердикт первой инстанции по спору курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» с АО «АльфаСтрахование». В июне Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании о выплате 300 млн руб. за падеж свиней в Суджанском районе Курской области, посчитав инцидент следствием теракта и режима КТО. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Разбирательство началось в июле 2025 года, когда компания обратилась в Арбитражный суд Белгородской области. Истец требовал выплаты по договору страхования животных от 28 июня 2024 года, ссылаясь на уведомление о наступлении страхового случая 9 августа того же года. Речь шла о гибели свиней на производственных площадках в Суджанском районе Курской области. Однако ответчик сразу заявил ходатайство о передаче дела в Москву, мотивируя это тем, что договор страхования заключался непосредственно с головным офисом компании. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Белгородской области согласился с доводами страховщика, и рассмотрение дела продолжилось в столице.
В ходе судебных заседаний представители «Агропромышленного альянса "Юг"» настаивали на том, что причиной гибели животных стала асфиксия, вызванная остановкой систем жизнеобеспечения. По версии истца, 6 августа 2024 года на территории страхования произошло аварийное отключение электроэнергии. Попытки запитать оборудование от мобильных генераторов оказались безуспешными, и к 8 августа подача энергии прекратилась окончательно. В условиях отсутствия вентиляции в закрытых корпусах начался массовый падеж скота. Истец подчеркивал, что режим КТО в Курской области официально ввели только 9 августа, а значит, события 6 и 8 августа якобы не должны были подпадать под исключения из страхового покрытия.
Арбитражный суд Москвы принял сторону АО «Альфастрахование», опираясь на один из пунктов договора страхования. Он исключает из покрытия любые убытки, которые прямо или косвенно связаны с любым террористическим актом, диверсией или проведением КТО. В ходе разбирательства было установлено, что по факту событий в Суджанском районе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»), по которому сам истец официально признан потерпевшим. Судья пришел к выводу, что прекращение подачи электроэнергии, приведшее к гибели свиней, было обусловлено именно террористической активностью, что делает событие нестраховым вне зависимости от даты формального введения режима КТО.
Отдельным пунктом в решении суда значится недоказанность самого факта гибели животных именно от асфиксии. В качестве доказательств компания представила акты на выбытие животных и отчеты о движении скота. Однако все эти документы подписаны исключительно генеральным директором агрохолдинга Андреем Семиноженко в обход требований Госкомстата. Согласно установленным правилам, такие акты должны заверяться комиссией, в которую входят заведующий фермой, зоотехник и ветеринарный врач. Кроме того, суд установил, что предприятие не известило государственную ветеринарную службу о массовом падеже, не провело вскрытие и не представило патологоанатомических данных. Заключение Курского государственного аграрного университета, на которое ссылался истец, суд счел несостоятельным, так как оно основывалось на исследовании биологического материала. Также выяснилось, что «Агропромышленный альянс "Юг"» уже получил существенную материальную помощь. В соответствии с постановлением правительства Курской области от 9 апреля 2025 года из регионального бюджета компании выделили субсидию в размере 219 млн руб. на компенсацию ущерба от утраты поголовья. Истец не сообщил об этом страховщику, нарушив договор, который предписывает выплачивать лишь разницу между реальным ущербом и возмещением, полученным от третьих лиц. С учетом франшизы и полученной государственной помощи возможная выплата от страховой компании, даже в случае признания инцидента страховым, не превысила бы 61,3 млн руб.
В сентябре стало известно, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу курского АО «Агрофирма «Открытие»», пытавшегося взыскать 129 млн руб. за утрату поголовья свиней из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Компания безуспешно требовала эту компенсацию от Министерства сельского хозяйства Курской области и Министерства финансов России. Суд признал законным вердикт первой инстанции, отказавшейся возлагать убытки предприятия на региональный и федеральный бюджеты.