Суд разрешил не выплачивать курской компании 300 млн страховки за гибель свиней из-за режима КТО

Отдельным пунктом в решении суда значится недоказанность самого факта гибели животных именно от асфиксии. В качестве доказательств компания представила акты на выбытие животных и отчеты о движении скота. Однако все эти документы подписаны исключительно генеральным директором агрохолдинга Андреем Семиноженко в обход требований Госкомстата. Согласно установленным правилам, такие акты должны заверяться комиссией, в которую входят заведующий фермой, зоотехник и ветеринарный врач. Кроме того, суд установил, что предприятие не известило государственную ветеринарную службу о массовом падеже, не провело вскрытие и не представило патологоанатомических данных. Заключение Курского государственного аграрного университета, на которое ссылался истец, суд счел несостоятельным, так как оно основывалось на исследовании биологического материала. Также выяснилось, что «Агропромышленный альянс "Юг"» уже получил существенную материальную помощь. В соответствии с постановлением правительства Курской области от 9 апреля 2025 года из регионального бюджета компании выделили субсидию в размере 219 млн руб. на компенсацию ущерба от утраты поголовья. Истец не сообщил об этом страховщику, нарушив договор, который предписывает выплачивать лишь разницу между реальным ущербом и возмещением, полученным от третьих лиц. С учетом франшизы и полученной государственной помощи возможная выплата от страховой компании, даже в случае признания инцидента страховым, не превысила бы 61,3 млн руб.