Что ждет россиян в сентябре 2026 года

Законы о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты, усиление контроля за иноагентами и мигрантами, массовое внедрение цифрового рубля и другие нововведения — в подборке “Ъ”.

Здоровье С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления, налоговый вычет за лечение станет доступен по выписке из электронной карты, а в села приедут «аптеки на колесах». Кроме того, скорая помощь получит новый профстандарт: врачи смогут проводить сортировку при ЧС и делать УЗИ на месте происшествия. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Самое заметное нововведение касается прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ). По общему правилу все рентгенологические исследования проводятся по назначению лечащего врача, но приказ Минздрава №359н вводит исключение для МРТ. Впрочем, порядок такого обследования каждая клиника устанавливает самостоятельно, поэтому возможность пройти МРТ без предварительного визита к специалисту будет зависеть от внутреннего регламента конкретной медицинской организации. Тем же приказом утверждена единая форма протокола для всех видов рентгенологических исследований (МРТ, КТ, маммография, рентген зубочелюстной системы). Это должно унифицировать описание снимков в разных медучреждениях. Кроме того, приказ официально разрешает применять системы с искусственным интеллектом для помощи в постановке диагноза — при условии что программное обеспечение зарегистрировано как медицинское изделие и интегрировано с больничной информационной системой. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ” «Большая перемена в медицине». С 1 сентября заключать договоры с частными клиниками можно будет дистанционно, усилится контроль за навязыванием платных услуг. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Взаимодействие пациентов с частными клиниками существенно упрощается постановлением правительства №659. С 1 сентября договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключить дистанционно — через официальный сайт клиники, мобильное приложение или платформу «Макс». Причем для этого не требуется электронная подпись пациента — достаточно простого волеизъявления. Что еще изменится для пациентов — в материале “Ъ” «Частные клиники завязывают с навязыванием». С 1 сентября лекарства, в том числе рецептурные, будут продавать в передвижных аптечных пунктах как минимум в 11 регионах. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ В пояснительной записке к постановлению правительства №1068 указаны цели эксперимента — «отработка механизма» такой розничной торговли и «обеспечение возможности» ее дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе на всей территории России. Участие в эксперименте добровольное: регионы подают ходатайства, а аптечные организации, имеющие лицензию не менее трех лет, проходят отбор и получают разрешение Росздравнадзора. Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, лицензированных индивидуальных предпринимателей или медорганизаций, торгующих лекарствами. «Фармацевты на колесах» смогут продавать большинство препаратов, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих, иммунобиологических, радиофармацевтических и спиртосодержащих (с долей этанола выше 25%). Также запрещено реализовывать «с колес» лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, и те, что отпускаются бесплатно или со скидкой по льготным программам. Как будет работать «аптека на колесах» — в материале “Ъ” «Аптеки разъедутся по дорогам». С 1 сентября ограничат передачу в концессию единственных в муниципалитете государственных медучреждений по нескольким направлениям, включая онкологию, инфекционные заболевания и хирургию. С 1 сентября срок прохождения медосвидетельствования сократится для иностранных граждан втрое: с 90 до 30 дней с момента въезда в РФ, далее мигранты должны будут проверяться ежегодно. ФНС ускорит постановку иностранцев на учет. Старший корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Документ обязывает прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями иностранцев на срок свыше 90 дней проходить тесты на ВИЧ, наркотики и другие опасные заболевания (в том числе туберкулез и сифилис). Уклонистам грозит штраф в размере 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны. До вступления в силу этих норм иностранцы должны были получать справки при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство. Однако это разрешалось делать в более щадящие сроки (от 30 до 90 дней). Санкций в КоАП РФ для уклонистов от получения справок не было. Но трудового мигранта, например, могли оштрафовать на 5 тыс. руб. за незаконную работу. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ” «Мигрантов ждут новые тесты».

Финансы С 1 сентября заработает закон о регулировании криптовалют: легализуется деятельность криптообменников, запускаются биржи и цифровые депозитарии. Цифровую валюту можно будет использовать только для инвестиций, расплачиваться ей на территории страны нельзя. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Андрей Ковалев: Российские инвесторы смогут покупать цифровую валюту у лицензированных посредников через российскую инфраструктуру: операции будут проводиться на биржах через цифровых брокеров. За хранение криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии, которые участники рынка смогут создать на базе операторов информационных систем (ОИС). При этом закон предусматривает преимущественно закрытый (кастодиальный) контур, при котором хранение активов осуществляется на счетах депозитария, а вывод средств на Web-3 кошельки будет довольно ограничен и ориентирован в первую очередь на участников ВЭД. Крупные участники рынка уже начали тестовые торги, а ЦБ заявлял, что полноценный запуск операций с криптовалютой может состояться в ноябре 2026 года. Однако до того момента Банку России предстоит проработать множество регуляторных нюансов связанных с правилами торгов, так как сам закон дает лишь общие положения. Часть таких указаний ЦБ уже опубликована в проектах, в частности Банк России определил список доступных криптовалют, отдельные правила организованных торгов и требования к цифровым депозитариям, разработал правила маржинальной торговли криптовалютой. В июле 2026 года замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что всего Минфину и ЦБ будет необходимо разработать около 80 документов, причем половина из них будет принята не ранее 2027 года. Как нововведение может отразиться на объемах инвестиций — в материале “Ъ” «В соответствии с цифрой закона». С 1 сентября будет создана единая система учета платежных карт, в которой будет храниться информация о номерах, видах карт, выпущенных российскими банками, и ИНН клиентов. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: В принятом Госдумой пакете мер по борьбе с мошенничеством есть ограничение на количество карт, которые гражданин может открыть во всех банках. С 1 сентября 2027 года их число будет ограничено 20 картами. Если к этой дате у гражданина будет больше 20 карт, то ему не придется закрывать лишние, но новую он выпустить уже не сможет. Данная мера принята для борьбы с дропперами, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных средств. Банковское сообщество предлагало ограничить количество карт, которые может выпустить гражданину банк, тогда бы не пришлось строить новую структуру для отслеживания количества карт во всех банках, но законодатели эту инициативу проигнорировали. Для чего нужны ограничения — в материале “Ъ” «Карточный балласт». С 1 сентября вводится единый для всех банков QR-код. Он появится во всех магазинах крупных торговых сетей и даст возможность оплачивать покупки в любой форме: по СБП, в рассрочку или цифровыми рублями. Что ждет бизнес — в материале "Ъ FM" «QR-кодом единым». С 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к Национальной системе платежных карт (НСПК) и сможет узнавать информацию о переводах физлиц. Взгляд юристов и экономистов на новые правила — в материале "Ъ FM" «Росфинмониторинг взял денежный след». С 1 сентября системно значимые банки дадут возможность открывать счета, делать переводы и оплачивать покупки в цифровых рублях. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: Цифровой рубль — это третья форма российской валюты, которая будет ходить параллельно наличной и безналичной. Консультативный доклад о цифровом рубле появился осенью 2020 года, а его концепция – весной 2021 года. Пилот цифрового рубля был запущен в августе 2023 года, в котором участвовало 13 банков, около 600 физлиц и 30 торговых точек из 11 городов. С 1 сентября своим клиентам должны предоставить возможность оперировать цифровыми рублями все системно значимые банки и банки значимые на рынке платежных услуг, также цифровые рубли должны принимать к оплате крупные торговые сети. Основное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что открываются и хранятся они на счетах Банка России, а не коммерческих банков, все расчеты происходят на платформе ЦБ. Также цифровые рубли не будут приниматься на депозит под проценты и в них не будут выдаваться кредиты. Но Банк России планирует провести эксперимент, в ходе которого в цифровых рублях станут доступны кредиты и депозиты. Готовы ли банки к нововведению — в материале “Ъ” «По цифровому счету». С 1 сентября перевод ценных бумаг между счетами будет занимать меньше времени: поручение на зачисление больше не потребуется, достаточно будет согласия на списания — операция должна занять около 25 минут. О сложностях запуска системы — в материале “Ъ” «Быстрые переводы стартуют медленно». С 1 сентября ипотечные каникулы можно будет получить при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность льготного периода для этой категории граждан — полтора года. Как меняется спрос на ипотеку — в материале “Ъ” «Ипотека созрела». С 1 сентября лимит налогового вычета на долгосрочные сбережения увеличивается с 400 тыс. до 500 тыс. руб. на каждого родителя, но только если договор оформлен на ребенка. О программедолгосрочных сбережений — в материале “Ъ” «На том сберегу».

Школы С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в выпускных классах — и сразу по единым учебникам под редакцией бывшего президента России Дмитрия Медведева. Вместе с этим увеличивается количество уроков истории и добавляется новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Полина Ячменникова: Фото: Анна Горовец / Коммерсантъ В новом 2026/27 учебном году процесс перехода к сокращенному курсу обществознания выходит на финальный этап. Теперь предмет будет преподаваться только в 9–11-м классах. На весь курс пока отводится 170 часов: один урок в неделю в 9-м классе и по два — в 10-м и 11-м. Окончательный вариант, однако, предполагает еще меньше часов — 136. Такое расписание вступит в силу только через год — тогда у одиннадцатиклассников тоже останется лишь урок в неделю. К тому же моменту для выпускного класса подготовят и единый учебник по предмету. С этого года по нему будут учиться только в девятом и десятом классах. Материалы для обновленного курса разрабатывались под редакцией экс-президента России Дмитрия Медведева. Подробнее о нововведениях — в материале “Ъ” «Обществознание лишилось классов». С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Правила взаимодействия с гаджетами на переменах каждая школа установит самостоятельно. Также для вторых-восьмых классов вводится оценка за поведение, которая будет состоять из трех уровней. Как относятся к запрету учителя — в материале "Ъ FM" «Это хорошая практика, причем не только во Франции». С 1 сентября Минпросвещения продолжит проект «Мелодии вместо звонков», в рамках которого традиционные звонки заменяют фрагменты детских песен и классической музыки. Программа охватывает все регионы. Подробнее о проекте — в материале “Ъ”. С 1 сентября в каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров, в которую войдут учителя, родители школьников и совершеннолетние ученики. Как сегодня обстоят дела с травлей в школах — в материале “Ъ” «Издевательствам ищут определение».

Трудовое право С 1 сентября предел сверхурочной работы увеличат со 120 до 240 часов в год. Дневной лимит составит не более четырех часов. Чтобы такое увеличение было законным, надо закрепить это условие в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для чего были разработаны новые правила — в материале “Ъ” «Работники часов не наблюдают». С 1 сентября работников с вредными или опасными условиями труда в отдельных случаях разрешат отзывать из отпуска — для предотвращения аварии или ликвидации ее последствий. Такие часы оплачиваются минимум в двойном размере, а неиспользованный отпуск предоставляется в удобное время. С 1 сентября малый бизнес сможет нанимать по срочным трудовым договорам 70 сотрудников вместо прежнего лимита в 35 человек. Состояние малого и среднего бизнеса в России сегодня — в материале “Ъ” «МСП в зоне турбулентности». С 1 сентября для женщин с детьми до трех лет испытательный срок на работе отменяется. Вырастет ли количество отказов в найме — в материале “Ъ” «Мамы без испытаний». С 1 сентября пострадавшие от ЧС природного или техногенного характера получат право на один оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска за свой счет.

Азартные игры С 1 сентября на «Госуслугах» или в МФЦ можно будет установить самозапрет на участие в азартных играх с минимальным сроком действия в один год. Доступ будет ограничен в игорные заведения и личный кабинет букмекерских контор. Старший корреспондент отдела медиа и телекоммуникаций “Ъ” Варвара Полонская: 2026 год в целом стал очень насыщенным на регуляторные меры против букмекеров. Об этом компании уже не раз говорили в материалах "Ъ". Самозапрет призван защитить уязвимые слои населения от лудомании и дать им возможность самостоятельно ограничить себя от финансовых рисков. Впрочем, букмекерам это создаст очередной вызов в виде повышения издержек из-за регулярных проверок по каждому игроку и порядка выплат. О сокращении выручки букмекеров — в материале “Ъ” «Доигрались». С 1 сентября реклама игр и пари должна будет сопровождаться предупреждениями о риске зависимости. Старший корреспондент отдела медиа и телекоммуникаций “Ъ” Варвара Полонская: Новое правило предполагает, что букмекеры будут обязаны размещать на рекламных баннерах, в роликах и на радио предупреждение о рисках зависимости, а также на главной странице их сайтов. Сейчас в отрасли уже действует четкий и строгий порядок размещения рекламы легальными букмекерами. Им нельзя размещаться вне определенных площадок, а если речь идет о спортивных ТВ-каналах — то только в определенные часы. Впрочем, букмекеры часто пренебрегают этим правилом, вписывая штрафы за размещение рекламы на неразрешенных площадках, в издержки компании. Вероятно, что новые правила букмекеры также могут начать обходить, особенно в условиях замедления выручки в отрасли и притока новых клиентов. О каналах дистрибуции рекламы букмекерских организаций — в материале “Ъ” «Азарт оказался подвижным».

Транспорт С 1 сентября вступают в силу изменения в правилах проведения техосмотра автомобилей. В частности, ГИБДД получает право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой базы ЕАИСТО без согласования с Российским союзом автостраховщиков, если за год выявлено два и более факта выдачи диагностических карт без реального осмотра автомобиля. Из диагностической карты убирают строку о пробеге, так как она не влияет на оценку технического состояния. При отсутствии СТС или ПТС вместо них можно предъявить выписку из государственного реестра транспортных средств. Как ужесточат контроль за техосмотром — в материале “Ъ” «ТО пускает пробеги». С 1 сентября вступает в силу приказ №161 Минтранса, обновляющий правила перевозки пассажиров и багажа в такси и общественном транспорте. Этот документ периодически обновляется: последняя редакция правил была утверждена постановлением правительства РФ в марте 2024 года. В правилах, например, оговаривается, как должно быть оформлено расписание регулярных перевозок и остановочные пункты, как должны выглядеть и какие данные содержать билеты, как должен оформляться фрахт такси и т. п. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ” «Минтранс обновил правила перевозки в такси и общественном транспорте». С 1 сентября документы на грузоперевозки нужно будет оформлять в электронном виде. Маршруты поездок необходимо будет согласовывать с владельцами дорог. На границе усилится контроль за иностранными перевозчиками — при наличии задолженностей их могут не пустить в Россию. С какими проблемами столкнутся транспортные компании — в материале “Ъ” «Единственный сегмент, который выпадает,— это грузоперевозчики». С 1 сентября физлица и ИП, работающие в такси, смогут оформить короткую страховку (ОСГОП). Минимальный срок составит один день вместо одного года. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Юлия Пославская: Краткосрочные договоры ОСГОП введены по аналогии с краткосрочными договорами ОСАГО, которые популярны среди таксистов. В 2026 году количество заключаемых коротких договоров ОСАГО превысило 2 млн. в месяц, при этом 99,5% краткосрочных договоров ОСАГО заключаются перевозчиками такси. Цена краткосрочных полисов ОСГОП определяется каждой страховой компанией самостоятельно с установлением понижающего коэффициента к годовому договору. Вместе с тем, стоимость однодневного договора не может составлять 1/365 годового. На этом рынке работают крупнейшие компании, в частности СОГАЗ, «Ингосстрах», «Росгосстрах». Новые правила позволят повысить уровень проникновения ОСГОП и сделать продукт более доступным для страхователей за счет снижения цены в моменте и возможности более удобно встроить полис в график поездок. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что убыточность по таким полисам может быть выше, чем по годовым полисам. Сколько тратят таксисты на страховку — в материале “Ъ” «Полису скручивают счетчик». С 1 сентября сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию запретят продавать на остановках общественного транспорта. Заместитель начальника отдела потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на остановках — часть масштабной программы властей по сокращению их распространения. Мера вряд ли окажет существенный эффект на рынок в моменте, но приложится к череде общих ограничений. Летом в рамках принятия закона о лицензировании табачной розницы власти утвердили в том числе поправку, позволяющую регионам самостоятельно ограничивать их продажу. Правом уже воспользовались многие субъекты, решив полностью запретить на своей территории реализацию ЭСДН. Приведут ли меры к существенному снижению потребления — вопрос спорный. Участники рынка традиционно обращают внимание на значительную долю нелегального оборота. Как принимали закон — в материале “Ъ”.

Иноагенты и эмигранты С 1 сентября усилится контроль за иноагентами: Минюст сможет получать информацию об их финансовых операциях, счетах и вкладах, им будет запрещено выступать рекламодателями социальной рекламы и размещать ее на своих ресурсах. Также после отказа в исключении из реестра иноагенты смогут повторно подать заявление только через год. Статистика признания граждан и организаций иноагентами за прошлый год — в материале “Ъ” «Влияние без вливания». С 1 сентября имущество и денежные средства граждан, которые находятся за границей, смогут арестовывать по ряду административных дел. Сам список правонарушений, за который релоканты привлекаются к ответственности, расширится. Как принимались поправки в КоАП о наказании эмигрантов — в материале “Ъ” «Релокантам придумали новые штрафы».

Маркировка С 1 сентября владельцы кур, индеек и другой домашней птицы обязаны маркировать их, если держат больше десяти голов. Требования, обязательные уже два года для птицефабрик, распространены теперь и на личные подсобные хозяйства. Заместитель начальника отдела потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более десяти голов птицы, с 1 сентября должны маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов в подсистеме «Хорриот», которая является частью ФГИС «Ветис» Россельхознадзора. На учет ставится группа, а не каждая особь в отдельности. Контроль над сельхозживотными в России вводится последовательно: уже несколько лет аналогичные требования действуют для фермеров. Через три года схожие меры введут и для хозяйств, содержащих менее десяти птиц. Основная цель этих мер — сдерживать вспышки инфекционных заболеваний, которые часто распространяются в том числе через личные хозяйства населения. Как российские производители курятины стали сокращать экспорт — в материале “Ъ” «Китай помахал ножкой». С 1 сентября также обязательной станет маркировка макарон, меда, мюсли, картофеля быстрого приготовления.

Цифровые сервисы и ИИ С 1 сентября законом об ИИ вводится ответственность за правонарушения в цифровой сфере, закрепляются базовые понятия индустрии, статус и меры поддержки разработчиков. Также появится правило маркировать контент, созданный с помощью нейросетей. Корреспондент отдела медиа и телекоммуникаций “Ъ” Филипп Крупанин: С 1 сентября вступают в силу основные положения закона о развитии технологий искусственного интеллекта (ранее — законопроект об ИИ). Документ регулирует только большие фундаментальные модели с более 1 млрд параметров. Модели делятся на «суверенные» (разработаны российским юрлицом, работают на инфраструктуре в РФ) и «национальные» (существенно разработаны в РФ, могут использовать открытый код). На господдержку могут претендовать только они. Требование об обязательной маркировке синтезированного ИИ-контента из итоговой версии исключено, разработчики и платформы должны лишь предоставлять такую возможность. Ответственность сторон сокращена до отсылки к общему законодательству. Вопросы авторского права и регулирование ЦОД из законопроекта исключены. Ограничений для трансграничных моделей не вводится. Положения о полномочиях правительства вступают в силу с 1 марта 2027 года. Для моделей, внедренных до этой даты и не соответствующих новым критериям, установлен переходный период до 1 сентября 2032 года (при обработке данных в РФ). Обзор основных положений закона — в материале “Ъ” «Нейросети на миллиард». С 1 сентября заселиться в крупные отели (от 50 номеров) можно будет без бумажных документов по цифровому ID в мессенджере «Макс». Зарегистрироваться таким образом смогут и несовершеннолетние, если они путешествуют с родителями и их данные загружены в профиль отца или матери. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”. До 30 сентября в Москве и Подмосковье для аренды электросамокатов и велосипедов обязательной станет авторизация через «Госуслуги». Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”. С 1 сентября абоненты смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион РФ, перенос номера между операторами станет проще. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

Олеся Мельничук