По цифровому счету

К началу расчетов в цифровых рублях, согласно данным Банка России, не готова почти треть банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. При этом, несмотря на удвоение остатков цифровых рублей на счетах банков за последние два месяца, их общий объем едва превысил 25 млн руб. Эксперты считают, что у банков с внедрением новой формы российской валюты проблем будет немного, однако для полноценного ее использования в экономике потребуются стимулирующие меры со стороны государства, как ранее это было с внедрением карт «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Согласно отчетности, размещенной на сайте Банка России, в июне 2026 года лишь 26 кредитных организаций проводили операции с цифровым рублем. Кроме того, еще два банка (ПСБ и ВБРР), отчетность которых не раскрывается, раньше заявляли о работе с новой формой российской валюты.

Вместе с тем в начале июля Банк России скрыл на своем сайте ранее публиковавшуюся информацию как об уже подключенных к платформе цифрового рубля кредитных организациях, так и о банках, которые планируют к ней подключиться. Как тогда поясняла журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред Банка России Зульфия Кахруманова, такое решение определялось «чувствительностью информации» и было сделано как реакция «на различного рода санкционные мероприятия». При этом топ-менеджер ЦБ отметила, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физлиц и около 500 юрлиц.

Широкое использование цифрового рубля банками, состоящими в реестре значимых на рынке платежных услуг, намечено уже на 1 сентября. И в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина на Финконгрессе заявляла, что к этому уже все готово.

Изначально такую возможность своим клиентам должны были обеспечить системно значимые банки (все они, согласно отчетности на 1 июля, проводили операции с цифровым рублем). Но год назад был принят закон, который распространил обязанность предоставлять возможность проводить операции в цифровых рублях и на кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг. В настоящее время в соответствующий реестр входит 21 банк, однако, согласно последней отчетности, шесть из них не совершают операций в цифровых рублях и не имеют в этой форме российской валюты остатков на своих счетах.

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Кроме того, даже с учетом двукратного роста, в последние два месяца остатки на счетах банков, раскрывающих свою отчетность, незначительные. На 1 июля 2026 года они немногим превысили 25 млн руб., тогда как на 1 мая составляли чуть более 10 млн руб., а большую часть 2025 года не превышали 2 млн руб. (см. “Ъ” от 5 июня 2025 года). Впрочем, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «к ожидаемому явно небольшому объему операций с цифровыми рублями банки практически готовы», а имеющиеся огрехи «будут устраняться уже в процессе» использования.

Между тем эксперты обращают внимание на то, что заявления представителей ЦБ в отношении цифрового рубля остаются довольно осторожными. «Подчеркивается, что "педалировать" операции с цифровым рублем не будут, и действительно, пока не видно законопроекта, обязывающего, например, бюджетные выплаты проводить только через цифровые рубли»,— поясняет господин Прохоров. При этом, по его словам, именно в таком формате изначально продвигалось использование карт «Мир».

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов также отмечает, что банки рассчитывают, что для развития расчетов в цифровых рублях будут приняты стимулирующие меры от государства — например, выплаты бюджетникам или расчеты государства с бизнесом.

«Это решило бы основную проблему — отсутствие в цифровых рублях денежной массы — и позволило бы работать с комиссионными и сервисными доходами»,— считает эксперт.

Однако до сих пор нет рекламной кампании, в том числе для населения, по цифровому рублю, указывают эксперты. Да и в целом преимущества проекта цифрового рубля в соотношении со стоимостью его для экономики совершенно неочевидны. «Глобально — это расширение использования смартконтрактов и офлайн-режима, но если по первому направлению есть движение, то второй отодвинут как минимум на 2027 год»,— резюмирует Роман Прохоров.

Максим Буйлов