Издевательствам ищут определение

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству закрепить в законодательстве понятие травли и разработать государственную систему регистрации конфликтов в учебных заведениях. Несмотря на проводимую на разных уровнях работу, проблема издевательства в школе не теряет актуальности, отмечает детский омбудсмен в своем докладе. Анонсированный еще три года назад законопроект, регулирующий подходы к профилактике травли, так и не был внесен в Госдуму. Эксперт уверен, что четкое определение травли поможет избежать отрицания негативных прецедентов в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно опубликованному докладу уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в основе проблемы школьной травли лежит «использование имени в порочащих целях, распространение клеветы и оскорблений в публичном пространстве и жестокое и бесчеловечное обращение». Защита детей от издевательств уже закреплена в федеральных законах «Об образовании» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года, говорят авторы доклада. При этом термин «травля» в законодательстве не раскрыт.

В прошлом году Минпросвещения подготовило памятку по вопросам противодействия «противоправному поведению» в образовательной среде. Ведомство направило в регионы алгоритм деятельности педагога-психолога по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных отношений, а также инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. Но проблема с травлей «не теряет актуальности», подчеркивается в докладе.

Вопросы защиты чести и достоинства детей уже вышли в «цифровое пространство», что может способствовать усилению травли.

В связи с этим госпожа Львова-Белова рекомендует правительству РФ «нормативно закрепить» понятие травли и разработать систему сбора и обработки государственной статистики по зафиксированным конфликтам в школах.

Еще в 2022 году комитете Госдумы по молодежной политике анонсировал подготовку законопроекта о противодействии издевательствам в образовательных учреждениях. Глава комитета Артем Метелев (ЕР) в январе 2025 года обещал, что документ примут до конца года, отмечая, что уже разработано определение травли — «систематические действия (три и более раза), которые привели к физической или психологической травме, умалению достоинства посредством агрессии или иных действий». Депутат также говорил о планах раскрыть в законе определение «организатор травли»: с такими людьми, а также с жертвой и всем классом, будут проводить индивидуальную профилактическую работу. Однако законопроект так и не был внесен в Госдуму. Сейчас документ находится в правительстве, сказано в докладе. В его разработке принимал участие аппарат Марии Львовой-Беловой.

«Внесение понятия в законодательство переведет проблему на новый уровень, и отрицать ее будет гораздо сложнее»,— уверен основатель клуба «Безопасная школа», доцент Олег Зверев. Школьные педагоги, объясняет он, порой закрывают глаза на случаи травли или предпочитают замалчивать проблему. «Выявление первых ее признаков поможет не допустить наступления серьезных последствий»,— объясняет эксперт. Он считает, что нужно уделять особое внимание развитию служб психологической помощи в школах, чтобы вопросами травли занимались квалифицированные специалисты.

Отдельно господин Зверев обращает внимание, что жертвой издевательств могут стать не только дети, но и учителя, и это нужно учитывать при формулировании определения.

Эксперт предупреждает, что в вопросах взаимоотношений в школьном коллективе нет постоянных ролей или четких зависимостей — зачинщиками травли могут быть дети из вполне благополучных семей, более того, в разных компаниях один и тот же человек может быть и жертвой, и инициатором издевательств. «Именно поэтому нужно обращать внимание на каждый конкретный случай и воспитывать в детях нулевую толерантность к любым, даже незначительным проявлениям насмешек и оскорблений»,— заключает он.

Полина Ячменникова