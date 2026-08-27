Полису скручивают счетчик

Банк России считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Участники рынка признают, что механизм ценообразования непрозрачен, а действующие условия не отражают реальный уровень аварийности перевозчиков. Вместе с тем страховщики считают, что пока снижать тарифы рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ЦБ рекомендовал снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), следует из отчета регулятора. Сейчас итоговая годовая премия на одно такси в 20 раз больше, чем максимальный показатель в группе перевозчиков из других сегментов, говорится в отчете: для воздушного транспорта — 30,7 руб., тогда как для такси — 596,5 руб.

«Мы проанализировали данные по этому виду страхования с сентября 2024 по декабрь 2025 года и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси»,— пояснили “Ъ” в ЦБ.

Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям более справедливые индивидуальные страховые тарифы, что даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис ОСГОП на более выгодных условиях, отметил представитель ЦБ.

Полис ОСГОП покрывает расходы на возмещение вреда имуществу, жизни и здоровью пассажиров. Наличие полиса ОСГОП стало обязательным для легкового такси с 1 сентября 2024 года. Из данных ЦБ следует, что по итогам 2025 года объем сегмента составил 2,7 млрд руб. Предельный объем выплат на одного пассажира по жизни составляет более 2 млн руб., по здоровью — 2 млн руб., по имуществу — 23 тыс. руб.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, на практике стоимость полисов у разных страховых компаний варьируется от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. на автомобиль и зачастую не зависит напрямую от индивидуальной истории перевозчика, показателей безопасности и фактической убыточности. Единой понятной для отрасли методики расчета нет, отмечает госпожа Зарипова.

По словам руководителя таксопарка «Такси Ритм» Руслана Садретдинова, на практике возмещение ущерба пострадавшим пассажирам не превышает 1 млн руб. Даже если предположить, что аварийность за 2026 год окажется втрое выше, чем в прошлом году, то возможные суммы возмещений будут в разы ниже собираемой страховой премии, указывает он.

Если парк имеет хорошую страховую историю и низкую аварийность, у страховой компании должна быть возможность предложить ему существенно более низкую стоимость полиса, уверен член правления Национальной ассоциации таксопарков Дмитрий Назаров. В этом случае стоимость такого полиса может снизиться в разы, оценивает господин Садретдинов.

Однако страховщики не считают необходимым корректировать тарифы.

Сегмент такси еще не в полной мере вышел на нормальный для себя уровень убыточности, утверждает вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Тарасов. Убыточность такси в сегменте, по оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, может достигать 135%, а в других сегментах перевозчиков — 65–85%. По словам руководителя направления отдела методологии страхования «Росгосстраха» Игоря Дрокова, с целью повышения точности оценки страховых тарифов ОСГОП желательно использовать более длительный срок действия установленных значений страховых тарифов. Краткосрочное снижение тарифов должно снизить финансовую нагрузку на таксопарки и повысить спрос страхования через его доступность, но важно найти баланс, который в долгосрочной перспективе снижения страховой премии не приведет к дефициту бюджета у страховых компаний, заключает замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам страхования «Абсолют Страхования» Михаил Мосесов.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова