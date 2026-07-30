Доигрались

Онлайн-казино и нелегальные букмекеры теряют популярность у российской аудитории. Только по итогам июня их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг сократилась до 40%, что стало самым низким показателем с 2018 года. Это следствие мер по закрытию каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дропперами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Доля брендов онлайн-казино, которые работают в теневом сегменте и не отчитываются перед регуляторами, в спросе на онлайн-гемблинг в России сократилась до 40% в июне, следует из данных аналитической платформы Blask (отслеживает поисковый спрос игроков), с которыми ознакомился “Ъ”. Также, по их информации, это самый низкий показатель с 2018 года. Еще в январе 2026 года на нелегальный сегмент приходилось 47% совокупного интереса игроков. При этом растет доля у легальных букмекерских контор: в январе она составляла 52,8%, в июне — 60%.

Пик популярности нелегального игрового сегмента за время наблюдений пришелся на январь 2024 года — объем рынка составил $839 млн за месяц, по оценке Blask. После отзыва лицензии у Киви-банка, «лишившего серый сегмент ключевого платежного канала», показатель за год сократился почти на 70% — до $263 млн в декабре. Уже в июле 2024 года легальный сегмент букмекерских контор впервые в истории наблюдений обошел теневой, отмечают аналитики.

Однако нелегальный рынок все же вернулся к объему $442 млн в августе прошлого года. Впрочем, с ужесточением контроля за дроп-схемами (дробление и выведение похищенных средств) снижение возобновилось: к июню 2026 года оценка месячной выручки сегмента опустилась до $316 млн. «Однако 40% — это все еще огромная серая зона, но тренд первого полугодия однозначен: спрос перетекает от теневых казино к лицензированным операторам, и быстрыми темпами»,— отмечают в Blask. В BetBoom, Olimpbet отказались от комментариев, в Fonbet не ответили “Ъ”.

По данным ППК «Единый регулятор азартных игр», объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров за 2025 год вырос на 8,4%, до 1,9 трлн руб. (см. “Ъ” от 28 мая). Целевые отчисления игроков рынка при этом также выросли приблизительно на 8% за прошлый год, до 38 млрд руб. В ЕРАИ прогнозируют, что по итогам года рынок букмекеров может сократиться на 4–5% из-за роста налоговой нагрузки на отрасль.

На сокращение теневого сегмента также повлияла системная блокировка сайтов и «зеркал» нелегальных казино и букмекеров, считает независимый беттинг-эксперт Алексей Ботика. Кроме того, он указывает на активный маркетинг легальных букмекеров во время прошедшего чемпионата мира по футболу, который «положительно повлиял на удержание текущих и привлечение новых игроков». Рост оборота букмекеров за период мундиаля обеспечили большая интенсивность и средний размер ставок, отмечали участники рынка.

Аудитория, особенно «новички», скорее пользуется легальными букмекерами из?за понятных методов пополнения счетов, меньшего риска и маркетинга, который работает на федеральном масштабе, резюмирует господин Ботика. При этом, по словам беттинг-эксперта интернет-издания «Спортс» Владимира Прокофьева, размер комиссионных доходов НКО «Мобильная карта» (юрлицо ЦУПИСа — посредник, обеспечивающий расчеты между легальными букмекерами и их клиентами) за второй квартал 2026 года сократился на 8% год к году. Последнее скорее опровергает факт перехода аудитории в легальную плоскость. По его словам, большинство игроков на ставках давно научились пользоваться VPN и находить «зеркала». Также в заблокированных соцсетях и платформах можно найти много рекламы и нелегальных брендов, добавляет шеф-редактор отраслевого издания «РБ Бизнес» Борис Губкин.

«Серьезный отпор» серому сегменту может дать легализация в России онлайн-казино, считает собеседник “Ъ” в крупной букмекерской конторе. Такая идея, в том числе создание специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности, обсуждалась в правительстве.

Юлия Юрасова