Обществознание лишилось классов

Школьники теперь будут изучать обществознание только с 9 класса. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Приказ на этот счет уже опубликован на официальном портале министерства. До сентября 2025 года на предмет отводилось по часу в неделю с 6-го по 9-й класс и по два — в 10-м и 11-м. У десятиклассников нагрузка теперь сократится вдвое.

Изменения произойдут с началом следующего учебного года. При этом изучение обществознания до 9-го класса достаточно бессмысленно, согласен учитель истории Леонид Кацва:

«Люди относятся к этому очень по-разному. Есть те, кто считает, что обществознание нужно изучать раньше, потому что, дескать, детям полезно соображать, в каком обществе они растут. Я не сторонник преподавания этого предмета до 9-го или, в крайнем случае, до 8-го класса, потому что это предмет обобщающий. В младших классах он превращается либо в комиксы, либо в схоластику. На мой взгляд, он нужен как раз в старшей школе, когда можно вести разговор серьезно. Другой вопрос, чем он будет наполнен. Чем он будет наполнен в наше время, более или менее можно себе представить.

При этом в основном вся подготовка к ЕГЭ идет, естественно, с 9-го класса и старше, никто в пятом к нему не готовится. Другой вопрос, что такой предмет, если он будет изучаться только в 9-м классе час в неделю, надо убирать из ОГЭ. Вообще, как бы то ни было, подготовиться к ОГЭ за один урок в неделю в течение одного года невозможно, а на подготовку к ЕГЭ это никак не повлияет. Тем более и сам ЕГЭ по обществознанию будет сильно сокращен».

В Минпросвещения заверяют, что исключение предмета из программы средних классов не создаст проблем при сдаче ОГЭ. Экзамен за 9-й класс будет переработан и приведен в соответствие с обновленным, более сжатым курсом. В ведомстве пообещали, что подача материала станет более практико-ориентированной. Эти изменения также вводятся, чтобы выделить больше часов на изучение истории, пояснила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Я сторонник обществознания, там есть очень серьезная гуманитарная подготовка по разным аспектам. Это все-таки формирование и правовой грамотности, и общественной зрелости в обсуждении серьезных проблем. В рамках курса обычно изучался и Семейный кодекс, и некоторые основы экономики. Так что, конечно, я за гораздо более длительное или рано начинающееся изучение обществознания. Я считаю, что это один из ключевых предметов в школе.

При этом ряд экспертов продвигают именно изучение истории. Они считают, что на более ранних этапах развития детей такие более четкие предметы, в которых большую роль играет фундаментальное знание, важнее и именно на этой основе потом уже можно изучать более комплексно обществознание. Идут ссылки на то, что истории по часам не хватает для того, чтобы сформировать, скажем так, именно глубокое знание предмета как базу, основу и мировоззрения, и общественной позиции, и более широкого комплекса гуманитарной грамотности, включая и правовую, и гражданскую».

Параллельно с сокращением часов обществознания Минпросвещения планирует увеличить нагрузку по истории: с 340 до 476 часов. Дополнительное время появится за счет интеграции курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в предмет «История нашего края».

