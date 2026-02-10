Работники часов не наблюдают

Россияне смогут больше работать сверхурочно — Госдума на пленарном заседании 10 февраля одобрила в первом чтении разработанный Минэкономики проект соответствующих поправок к Трудовому кодексу. Согласно ему, предельно допустимое количество «сверхчасов» вырастет вдвое — со 120 до 240 в год. По мнению авторов законопроекта, изменения позволят легализовать уже существующие в российских компаниях переработки. Депутаты, одобрившие проект, в свою очередь, указали на риски для здоровья работников от переработки и на несвоевременность принятия подобных поправок на фоне происходящего охлаждения ранее перегретого российского рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С инициативой изменить существующие ограничения на сверхурочную работу Минэкономики выступило еще осенью 2024 года. Соответствующий пакет поправок к Трудовому кодексу (ТК) правительство внесло в конце 2025 года. Принятым в первом чтении документом, в частности, вносятся изменения в ст. 99 ТК, которая устанавливает предельное число часов, которые работник может отработать сверхурочно,— оно увеличивается в два раза, со 120 до 240 часов в год. Условие — если работодатель и работники смогут заключить соответствующий коллективный договор или отраслевое соглашение.

Оплата сверхурочных при этом увеличивается — в пределах 120 часов первые два часа дополнительного труда оплачиваются с коэффициентом 1,5, последующие — с коэффициентом 2.

После 120 часов двойной коэффициент действует для всех «сверхчасов». Для защиты интересов перерабатывающих законопроект закрепляет обязательность прохождения ими ежегодной диспансеризации с правом на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением среднего заработка, а также медицинских осмотров перед началом сверхурочной работы.

Как объяснила в своем выступлении представлявшая законопроект депутатам замминистра экономики Татьяна Илюшникова, расширение лимита сверхурочной работы, по расчетам министерства, будет эквивалентно найму бизнесом 100 тыс. дополнительных работников. «Мы выбрали далеко не самый высокий лимит на сверхурочную работу — в Германии этот показатель составляет 480 часов, в Японии — 360»,— подчеркнула Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра труда Дмитрия Платыгина, принятие законопроекта нужно не только компаниям, но и самим работникам. «Многие из них заняты сверхурочно и сейчас, однако не получают повышенной оплаты за свой труд»,— пояснил он.

Как утверждается в пояснительной записке к проекту, почти 90% работников были бы готовы использовать такую возможность для дополнительного заработка.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал «доработать механизм учета сверхурочной работы» ко второму чтению законопроекта. Представлявшая «Единую Россию» депутат Светлана Бессараб поддержала законопроект, уточнив, что фракция также планирует предложить ко второму чтению ряд изменений для более эффективной защиты прав работников.

«Вы предлагаете россиянам дополнительный заработок с риском для их здоровья. Медицинские осмотры эту проблему не решат»,— сказал, в свою очередь, депутат от КПРФ Алексей Куринный, сообщив, что его фракция будет голосовать против принятия поправок. Представлявший «Справедливую Россию» Андрей Кузнецов высказался еще более резко, назвав законопроект «уступкой капиталу и новым наступлением на права рабочего класса».

«О какой сверхурочной работе может идти речь, если сейчас мы видим, как дефицит кадров на российском рынке труда постепенно сменяется их избытком? Расширяя верхний предел отработанных часов, мы рискуем увеличить безработицу»,— предупредил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Ранее, отметим, со схожей критикой поправок выступили российские профсоюзы — в то же время инициативу поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (подробнее см. “Ъ” от 27 февраля 2025 года).

Несмотря на прозвучавшие возражения, законопроект был принят в первом чтении большинством голосов (320 — за, 80 — против).

Анастасия Мануйлова