В соответствии с цифрой закона

Закон, который станет основой для регулирования российского криптовалютного рынка, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Несмотря на то что профучастники активно готовятся к проведению операций, эксперты указывают, что жесткие положения закона оттолкнут от российского поля массового инвестора. Упрощенное регулирование будет касаться только участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), однако и для них установлен двухсуточный период охлаждения трансграничных переводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Законодатели сохранили жесткий подход к регулированию российского крипторынка: цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступит в силу с 1 сентября, однако значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты Банка России. Участники рынка готовятся к запуску торгов криптовалютой: тестируют сервисы, ведут работу над созданием цифровых депозитариев на базе операторов информационных систем.

Главной проблемой вводимого регулирования остаются жесткие ограничения для инвесторов по переводу криптовалюты в некастодиальный контур (то есть вне инфраструктуры рынка) через российских посредников, считают эксперты. Само хранение в таком виде разрешено, однако инвесторам необходимо будет сначала перевести криптовалюту в иностранный кастодиальный кошелек, после чего выводить ее в некастодиальный контур. Свободно проводить такие операции смогут только участники ВЭД. Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такие правила оградят рядовых инвесторов от вовлечения в преступные или мошеннические операции. «Массовое использование анонимных кошельков и серый оборот криптовалют противоречат идее легального рынка»,— поясняет он.

Кастодиальная модель хранения криптовалют предполагает, что активы хранятся в блокчейне, администрируемом профучастником. Некастодиальная модель предполагает, что права распоряжения цифровыми валютами принадлежат исключительно ее владельцу. При этом риск полной утраты контроля над активами ложится на инвестора.

Как отмечают участники рынка, такая модель будет крайне неудобна для инвесторов. Главным образом трейдеры опасаются санкционных рисков, поясняет руководитель практики «Цифровая экономика» компании GMT Legal Денис Поляков. Прецеденты подобных блокировок уже имеются: в мае 2025 года Великобритания ввела санкции против криптобиржи HTX (Huobi), обвинив ее в операциях с российскими подсанкционными структурами. После этого западные регуляторы начали помечать все адреса, которые когда-либо взаимодействовали с биржей, что привело к блокировкам и заморозкам средств многих пользователей. «Учитывая, что у российских профучастников нет опыта работы с цифровыми активами, многие инвесторы опасаются того, что их адреса будут "окрашены" для западных регуляторов»,— отмечает основатель Bitok Дмитрий Мачихин.

2,24 триллиона долларов составляет текущая капитализация глобального рынка цифровых валют

В этой связи разрешение для участников ВЭД выводить часть средств на некастодиальные кошельки необходимо, так как большинство зарубежных контрагентов будут избегать контакта с российской инфраструктурой, считает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Однако даже переводы на некастодиальные кошельки суммы свыше 100 тыс. руб. потребуют 48-часового периода охлаждения (с такой задержкой средства поступят контрагенту), что «крайне неудобно для компаний», указывает собеседник “Ъ” на финансовом рынке.

Для физлиц проблемой станет и ограничение на объем приобретения криптовалюты — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника, указывает господин Мачихин. Как считает господин Царьков, подобный подход к регулированию «оттолкнет наиболее активную часть инвесторов от российского правового поля». «В белую зону согласятся перейти лишь консервативные долгосрочные держатели, для которых критична юридическая чистота и простота налоговой отчетности внутри страны»,— констатирует он.

Андрей Ковалев