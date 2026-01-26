QR-кодом единым

Банки до сентября должны завершить подготовку своих систем для перехода на универсальный платежный QR-код. 25 января агентство ТАСС со ссылкой на письмо с разъяснениями Центробанка сообщило, что использовать единый QR-код начнут при любых переводах. В своем комментарии ЦБ ссылается на закон, принятый летом 2025-го. Правда, в нем говорится, что использовать универсальный код банки будут должны по операциям с цифровыми рублями. К чему готовится бизнесу? И что поменяется для рядового плательщика? Выяснял Станислав Крючков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Магазины используют и QR-коды от системы быстрых платежей и сторонние решения, разработанные отдельными банками. В законе об универсальном платежном коде обязательства перейти на единый QR предусмотрены для расчетов с применением цифрового рубля. ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина говорит о любых видах платежей.

“Ъ FM” направил запрос в адрес регулятора и ждет ответа. Пока же предусмотрено поэтапное внедрение новой практики, объясняет генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор: «Письмо составлено не самым подробным образом. Действительно, с сентября 2026 года к системе должны будут подключиться банки, но это только крупные финансовые организации и клиенты, торговые предприятия с выручкой более 120 млн руб. за год. Следующий этап начнется уже через год, после подключение распространяется на банки с универсальной лицензией и на клиентов с выручкой более 30 млн руб. — то есть уже на значительную часть российского бизнеса.

И, наконец, с 1 сентября 2028 года к системе должны будут подключиться все банки, независимо от их масштаба и их лицензии, и все продавцы с выручкой от 20 млн руб.».

Собственные платежные решения на основе кодов рано или поздно уйдут в прошлое, продолжает Михаил Божор: «Нужно направить запрос в адрес НСПК, которая в свою очередь будет генерировать QR-код, после чего банк предоставит его в торговую точку. Для потребителей ничего не изменится. Если расчеты ведутся с помощью цифрового рубля, то их можно будет вести только с помощью универсального кода. То есть этот закон касается прежде всего банков и бизнеса».

Покупатель вряд ли заметит изменения, к тому же и другие способы расчета останутся доступны, отмечает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин: «До сих пор каждый крупный банк продвигал свой QR-код. У кого-то он работал только через родное приложение, где-то привязан к отдельной бонусной программе. В итоге у кассы могла висеть портянка из нескольких QR-наклеек. Теперь НСПК станет выпускать один универсальный QR-код, и любой банк сможет его обрабатывать. С 1 сентября наличные, пластиковые карты и терминалы никуда не денутся».

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота полагает, что для внедрения единого кода на все переводы потребуется дополнительное разъяснение регулятора. По его словам, ЦБ запускает пробный шар и тестирует степень готовности системы: «Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк ратовали за альтернативный QR-код, который полностью бы отзеркаливал их карточные платежные решения. Тема НСПК и единого QR-код перекочевала в новое звено лоббирования. Центробанк готовит законодательную поляну для того, чтобы трансакции в цифровых рублях проходили только в длинном QR-коде от НСПК. Единственное но: цифрового рубля у нас как такового еще нет, не факт, что он будет осенью. Более мелкие игроки примкнут к НСПК и к ЦБ».

При анонсированной системе оплаты банки могут пересмотреть свои программы лояльности — бонусы и кэшбеки, говорит директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова. По ее словам, универсальный не значит лучший: «Когда банк вынужден быть дистрибьютором централизованного сервиса, его возможности по управлению клиентским поведением резко сужаются. И финансовая организация будет предлагать клиенту существенно меньше преимуществ, которые могли бы быть полезны и выгодны.

Но это путь, который ведет нас к технологической стагнации, когда все делается только централизованно и является, скорее, дестимулирующим фактором для любых инноваций».

По данным Центробанка, к третьему кварталу 2025 года альтернативными способами, в том числе и через QR-коды, оплачивалось 14% покупок. Горизонт предстоит расширить до универсума.

Станислав Крючков, Егор Парфенов