На том сберегу

Программа долгосрочных сбережений пополнится на 717 млрд рублей

По итогам 2025 года количество участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигло 10 млн. Общий объем привлеченных средств с учетом переводов пенсионных накоплений, инвестиционного дохода и ожидаемого государственного софинансирования достигнет 717 млрд руб., прогнозируют в Банке России. Участники рынка фиксируют рост как числа вкладчиков, так и размера взносов. При этом эксперты обращают внимание на ограничения программы, что будет способствовать появлению новых продуктов, рассчитанных на разные группы клиентов, в том числе по уровню риска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году объем личных взносов граждан по программе долгосрочных сбережений составил 307 млрд руб., в три раза превысив показатель предшествующего года (98 млрд руб.), сообщили “Ъ” в Банке России. При этом на 1 января 2026 года общая сумма привлеченных средств в программу достигла 568 млрд руб., следует из данных на сайте ЦБ.

В Банке России оценивают, что с учетом переводов пенсионных накоплений, начисленного инвестдохода, а также госсофинансирования по итогам 2025 года в программу будет привлечено не менее 717 млрд руб.

Лидером по привлечению средств остается НПФ Сбербанка. В 2025 году взносы клиентов составили 164,6 млрд руб., еще 82,4 млрд руб. заявлены к переводу из ОПС и отразятся на счетах клиентов в марте. Этот совокупный результат более чем в два раза превысит объем полученных средств за 2024 год, отметили в фонде. Взносы клиентов в «ВТБ Пенсионный фонд» составили 64 млрд руб., в два раза больше, чем годом ранее. Еще около 17 млрд руб. ожидаются к переводу из ОПС. «На 31 декабря средства на их счетах достигли почти 110 млрд руб. без учета инвестдохода и переведенных в программу в 2025 году пенсионных накоплений»,— отметили в фонде. В НПФ «Будущее» указали, что объемы взносов клиентов по ПДС за прошлый год выросли более чем в пять раз, в НПФ «Эволюция» — в три раза.

Как отмечает гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Андрей Осипов, активность участников ПДС «закономерно увеличилась после начисления первого софинансирования от государства». В 2025 году государство перевело в фонды 52 млрд руб., а в этом году софинансирование может составить 150–160 млрд руб., оценивает гендиректор «НПФ Альфа» Лариса Горчаковская. Гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов считает, что модель «оживления средств ОПС через их перевод в ПДС доказала работоспособность», поэтому «в конечном счете практически все клиенты переведут средства из ОПС в новую программу».

За год граждане заключили с НПФ 7,1 млн договоров по ПДС, а их общее число на 1 января 2026 года достигло 10 млн шт., отмечают в ЦБ.

В лидерах привлечения есть как крупнейшие фонды — НПФ Сбербанка (6,53 млн вкладчиков), «ВТБ Пенсионный фонд» (1,24 млн вкладчиков), «Газфонд ПН» (315 тыс. вкладчиков), так и новые игроки — «Т-Пенсия» (415 тыс. вкладчиков), «НПФ Альфа» (164 тыс. вкладчиков). «Большинство новых клиентов по ПДС традиционно привлекаются фондами через групповые банки из аудитории, привыкшей к консервативным сберегательным инструментам, таким как банковские вклады»,— отмечает директор по продукту «Газфонд ПН» Владислав Кондрашов.

Опрос НПФ показывает, что средние взносы вкладчиков за прошлый год заметно выросли — в НПФ «Будущее» в два раза, НПФ «Эволюция» — в полтора раза, в «Газфонд ПН» и «ВТБ Пенсионный фонд» — на 40%. При этом средний взнос в «Газфонд ПН» достиг 145 тыс. руб., в «НПФ Альфа» — 132 тыс. руб. По словам Владислава Кондрашова, эти показатели определяются «особенностями клиентской базы фондов, а также канала привлечения клиентов».

Вместе с тем эксперты обращают внимание и на ограничения предлагаемого финансового продукта. В частности, налоговый вычет возможен только для взносов на сумму до 400 тыс. руб. в год, софинансирование предоставляется в расчете 1:1 только при условии, что среднемесячный доход вкладчика не превышает 80 тыс. руб. «Для клиентов, которые готовы вложить в ПДС больше средств, столь невыгодное софинансирование станет "стоп-сигналом"»,— указывает Павел Митрофанов. Выходом может стать появление новых продуктов на базе классических продуктов ПДС, а также запуск новых стратегий для разных групп клиентов, в том числе с разным уровнем риска. «Можно ожидать активного развития ПДС в пользу третьего лица»,— считает госпожа Горчаковская.

Андрей Ковалев

