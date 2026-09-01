Мигрантов ждут новые тесты

С 1 сентября вступают в силу поправки в законодательство, обязывающие иностранцев, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней, пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики. Речь о лицах, въезжающих в страну для работы, учебы и любых других целей: справки они должны получить в течение месяца после пересечения границы, а затем проходить эту процедуру ежегодно под угрозой штрафов до 50 тыс. руб. В свою очередь, медицинские организации новый закон обязывает в течение суток загружать справки в базу Минздрава, а за их подделку, сбыт и покупку фальшивок теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Вступающие в силу изменения к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», КоАП и УК РФ были внесены в Госдуму группой депутатов всех фракций и приняты нижней палатой парламента в мае 2026 года. Документ обязал прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями иностранцев на срок свыше 90 дней проходить тесты на ВИЧ, наркотики и другие опасные заболевания (в том числе туберкулез и сифилис). Уклонистам грозит штраф в размере 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны.

Раньше иностранцы должны были получать справки при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство. Однако это разрешалось делать в более щадящие сроки (от 30 до 90 дней). Санкций в КоАП РФ для уклонистов от получения справок не было, но трудового мигранта, например, могли оштрафовать на 5 тыс. руб. за незаконную работу.

Отдельный блок посвящен медицинским организациям, проводящим тесты. Так, справки для иностранцев отныне будут только цифровыми: медорганизация должна подписать ее электронной подписью и в течение суток загрузить в реестр Минздрава. Если по результатам анализов выявятся опасные инфекционные заболевания или будет установлен факт употребления наркотиков, информацию об этом медорганизации должны передать в МВД и Роспотребнадзор. Последние два ведомства на основе этих данных смогут выдворять иностранцев из РФ.

Новый закон также вводит запрет для медорганизаций передавать третьим лицам полномочия по проведению тестов. Нарушителям нормы грозит штраф до 1 млн руб. (таким образом авторы поправок рассчитывали решить проблему «серых» справок). В УК РФ добавлена новая статья о подделке, сбыте и приобретении фальшивых медсправок об отсутствии опасных и инфекционных заболеваний. Их сбыт и покупка через интернет группой лиц грозит лишением свободы на срок от трех до шести лет (со штрафом до 2 млн руб.), а если это повлекло массовое заражение — на срок от четырех до восьми лет (со штрафом до 3 млн руб.). До сих пор сбыт поддельных справок карался по ст. 327 УК РФ (до двух лет лишения свободы).

За последнее время власти не раз ужесточали требования к пребыванию иностранцев в России. В 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит блокировкой счетов и высылкой из страны), а в Москве и Подмосковье мигрантов обязали передавать геолокацию с помощью мобильного приложения. В 2026 году вдвое было увеличено число статей КоАП, предусматривающих безальтернативное выдворение из РФ (в том числе за мелкое хулиганство при неповиновении полиции и участие в несанкционированных митингах).

По данным Совбеза РФ, всего за прошедшие полгода в Россию въехало 4,8 млн иностранцев — на 8% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Комментируя новое законодательство, глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов отметил, что в Москве и Подмосковье «давно нет левых справок», поясняя это местной строгостью и тем, что иностранцы оформляют документы лишь в одном, а в случае области — в двух миграционных центрах. Но в регионах фальшивые справки возможны, и для борьбы с этим явлением и придумали цифровой реестр, рассуждает эксперт. «У нас сейчас все государство управляется по реестровой модели. Есть реестр недвижимости, юрлиц, будет еще один реестр. Это нормальная практика, и проверять справки так проще»,— полагает господин Коженов.

Александр Воронов