ТО пускает пробеги

Полиция сможет быстрее блокировать мошенников, продающих документы о якобы пройденном техосмотре,— такую инициативу подготовило МВД. Нарушители не смогут оформлять электронные диагностические карты на машины, которые по факту нигде и никем не проверялись. Одновременно с этим с операторов снимут обязанность проверять пробег у каждого автомобиля: в МВД считают, что эти данные не имеют отношения к диагностике технического состояния. К документу ранее возникли замечания со стороны Минэкономики, но позже претензии были урегулированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Созданная в рамках «регуляторной гильотины» рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства РФ, меняющий с 1 сентября 2026 года систему контроля за проведением техосмотра. Документ готовился в ГИБДД.

Напомним, физлица—владельцы легковых автомобилей обязаны проходить ТО при перерегистрации автомобилей старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Каждая проверка заканчивается оформлением диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) МВД. Ежегодно оформляется более 9 млн карт, 64% из которых — на легковые автомобили. В России действуют 3,5 тыс. операторов ТО, которые контролируются Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Новое постановление направлено в том числе на усиление борьбы с мошенничеством. Многие (до 70–80%, по разным оценкам) операторы техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты (ДК) на машины, которые даже не приезжали на проверку. Если у компании в течение года выявлено два нарушения, то МВД направляет материалы в РСА, который после проверки лишает оператора аккредитации. Это позволяет полиции отключить компании от ЕАИСТО. Новое постановление позволяет МВД приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь сигнала от страховщиков, и таким образом оперативно блокировать процесс «продаж» ДК.

Действующие сейчас правила создают «негативную реакцию представителей бизнеса и общественного мнения, что подтверждается их неоднократными обращениями в МВД».

«Изменения позволят защитить право операторов, соблюдающих законодательство в сфере технического осмотра, на добросовестную конкуренцию, а также права владельцев транспортных средств по проведению технического осмотра в установленном порядке»,— говорится в пояснительной записке.

Для некоторых водителей МВД собирается упростить процесс техосмотра. Сейчас автовладелец обязан предоставить оператору СТС или ПТС, но бывают случаи, когда документы утеряны. Гражданам разрешат предъявлять выписку из электронного реестра транспортных средств (ее можно заказать через «Госуслуги»). Операторы техосмотра будут избавлены от необходимости указывать в диагностической карте пробег транспортного средства. Эта норма исключается из правил как «не связанная с целями технического осмотра и не влияющая на его результаты», поясняют в МВД. Показания одометра, соответственно, больше не будут передаваться в ЕАИСТО.

Еще одно изменение касается такси, которые обязаны проходить ТО один-два раза в год в зависимости от возраста машины. Сегодня операторы не в состоянии определить, какой автомобиль приехал на проверку — частный или используемый для перевозки пассажиров («шашечки» с крыши можно снять, а цвет кузова такси в регионах разный). Поправки позволят операторам проверять каждый приехавший на осмотр автомобиль в системе ФГИС «Такси».

Проект постановления в июле 2025 года проходил экспертизу на regulation.gov.ru. На одном из этапов документ получил отрицательное заключение Минэкономики при оценке регулирующего воздействия. Ведомство, в частности, указало, что нужно предусмотреть для операторов ТО механизм обжалования решений об отключении доступа к ЕАИСТО. После согласительного совещания, проходившего в конце 2025 года, эту возможность в документ включили.

Изначально МВД планировало обязать всех операторов проверять машины ФГИС «Такси», но Минэкономики посчитало, что затраты бизнеса на проверку составят 1,3 тыс. руб. за одну машину, или 8 млрд руб. за шесть лет. В результате норму об обязанности проверять машину по базе убрали, заменив ее на возможность — по решению оператора — такой проверки.

Отметим, на этапе обсуждения были представлены расчеты, согласно которым ущерб от ДТП с неисправными транспортными средствами в 2022–2024 годах превысил 434 млрд руб. и в ближайшие шесть лет может составить еще 870 млрд руб.

Иван Буранов