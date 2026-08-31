Большая перемена в медицине

С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления, налоговый вычет за лечение станет доступен по выписке из электронной карты, а в села приедут «аптеки на колесах». Кроме того, скорая помощь получит новый профстандарт: врачи смогут проводить сортировку при ЧС и делать УЗИ на месте происшествия. Подробнее об этих нововведениях — в обзоре “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С 1 сентября 2026 года вступает в силу сразу несколько законодательных изменений в медицинской сфере. Они затронут как рядовых пациентов, так и работу клиник и врачей.

Самое заметное нововведение касается прохождения магнитно-резонансной томографии.

По общему правилу все рентгенологические исследования проводятся по назначению лечащего врача, но приказ Минздрава №359н вводит исключение для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Впрочем, порядок такого обследования каждая клиника устанавливает самостоятельно, поэтому возможность пройти МРТ без предварительного визита к специалисту будет зависеть от внутреннего регламента конкретной медицинской организации.

Тем же приказом утверждена единая форма протокола для всех видов рентгенологических исследований (МРТ, КТ, маммография, рентген зубочелюстной системы). Это должно унифицировать описание снимков в разных медучреждениях. Кроме того, приказ официально разрешает применять системы с искусственным интеллектом для помощи в постановке диагноза — при условии, что программное обеспечение зарегистрировано как медицинское изделие и интегрировано с больничной информационной системой.

Взаимодействие пациентов с частными клиниками существенно упрощается постановлением правительства №659.

С 1 сентября договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключить дистанционно — через официальный сайт клиники, мобильное приложение или платформу «Макс». Причем для этого не требуется электронная подпись пациента — достаточно простого волеизъявления.

Кардинально меняется порядок получения налогового вычета за лечение. Больше не нужно собирать отдельный пакет бумаг и справок об оплате, поскольку клиники обяжут передавать все сведения о пройденном лечении в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Благодаря этому для возврата денег из налоговой инспекции будет достаточно выписки из электронной медицинской карты.

Еще в постановлении впервые оговорено, что платные услуги предоставляются гражданам только по их желанию. А отказ пациента от заключения договоров для оказания услуг не может быть причиной для «уменьшения видов и объема» бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС. В материалах к документу Минздрав пояснял, что изменения позволят «предотвратить замещение бесплатных медицинских услуг платными» и сократить количество разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Новые правила, по данным Росздравнадзора, коснутся 75 тыс. частных клиник и 11,4 тыс. ИП, осуществляющих медицинскую деятельность.

С 1 сентября стартует трехлетний эксперимент, допускающий розничную торговлю лекарствами с использованием передвижных аптечных пунктов, так называемых аптек на колесах.

В пояснительной записке к постановлению правительства №1068 указаны цели эксперимента — «отработка механизма» такой розничной торговли и «обеспечение возможности» ее дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе на всей территории России. Участие в эксперименте добровольное: регионы подают ходатайства, а аптечные организации, имеющие лицензию не менее трех лет, проходят отбор и получают разрешение Росздравнадзора. Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, лицензированных индивидуальных предпринимателей или медорганизаций, торгующих лекарствами. «Фармацевты на колесах» смогут продавать большинство препаратов, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих, иммунобиологических, радиофармацевтических и спиртосодержащих (с долей этанола выше 25%). Также запрещено реализовывать «с колес» лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, и те, что отпускаются бесплатно или со скидкой по льготным программам.

По данным Минздрава, заявки на участие в эксперименте подали уже 11 регионов. Итоговый доклад о результатах правительство ждет к октябрю 2029 года — тогда и будут принимать решение о распространении практики на всю страну.

Еще одно важное нововведение касается работы скорой помощи.

Приказ Минтруда №634н утверждает новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи». Он заменит прежний стандарт 2018 года и будет действовать до 2032 года. Документ существенно расширяет полномочия врача выездной бригады. Теперь он обязан проводить медицинскую сортировку пострадавших прямо на месте ЧС: определять, кто нуждается в помощи немедленно, а кто может подождать. Он должен организовывать сортировочную площадку и так называемую эвакуационную петлю для быстрой и упорядоченной отправки раненых, а также координировать действия всех медицинских сил и взаимодействовать с МЧС, полицией и другими экстренными службами. Причем такая сортировка прописана не только для катастроф, но и для массовых вызовов в обычных условиях.

Второе изменение касается маршрутизации пациентов. Раньше выбор больницы часто обуславливался принципом «везем в ближайшую дежурную». Новый стандарт закрепляет за врачом прямую обязанность самостоятельно обосновывать, в какой именно стационар везти больного, с учетом профиля заболевания, тяжести состояния и даже текущей загруженности приемного отделения. Наконец, значительно расширены диагностические полномочия врача на догоспитальном этапе: в стандарте впервые официально закреплены расшифровка ЭКГ, проведение портативного УЗИ для выявления свободной жидкости в брюшной полости или пневмоторакса, экспресс-тестирование на глюкозу, кетоновые тела, маркеры некроза миокарда, пикфлоуметрия и капнометрия, а также непрерывный мониторинг жизненно важных функций с помощью транспортных аппаратов. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что речь идет о формализации уже существующих практик и переходе на единые требования к компетенциям по всей стране.

Наталья Костарнова