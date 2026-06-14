Аптеки разъедутся по дорогам

Минздрав обнародовал порядок проведения трехлетнего пилотного проекта, в ходе которого как минимум в 11 российских регионах заработают передвижные аптечные пункты. Предполагается, что каждая такая «аптека на колесах» сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Они будут продавать наиболее востребованные лекарства, кроме препаратов, содержащих наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, а также спирт с долей более 25% и требующих особого температурного режима хранения. Все расходы на автоаптеки должны взять на себя аптечные сети. В пациентских организациях считают, что, если они отнесутся к новшеству как к коммерческому проекту, а не как к социальной услуге, затея потеряет смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В РФ могут появиться передвижные аптечные пункты. Запустить такой пилот предложил Минздрав, опубликовав соответствующий проект постановления правительства на портале regulation.gov.ru. Поясним, ранее поправки, дающие возможность провести такой эксперимент, были внесены в закон «Об обращении лекарственных средств».

Трехлетний пилотный проект предлагается провести с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. Принять участие в нем смогут регионы, соответствующие двум критериям. Первый: наличие сельских населенных пунктов, в которых нет аптек или медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. Второй критерий: наличие аптечных организаций с лицензией (действующей еще не менее трех лет), подавших заявку на участие в пилотном проекте. По данным Минздрава, речь сейчас идет уже об 11 регионах—участниках эксперимента (среди них — Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкария, ДНР).

Согласно проекту постановления, передвижной аптекой предлагается считать автотранспорт «с отдельной кабиной водителя», который принадлежит аптечной организации на праве собственности и комплектуется оборудованием, способным поддерживать ее автономную работу.

Предполагается, что одна такая автоаптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

Как следует из пояснительной записки, запуск пилота не потребует бюджетных расходов: все траты должны будут взять на себя сами аптечные сети.

Продаваться смогут как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. При этом нельзя будет торговать препаратами, которые содержат наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества.

Ограничение коснется иммунобиологических лекарств и препаратов предметно-количественного учета, а также содержащих спирт (свыше 25%) и требующих хранения при температуре ниже 15 градусов.

«Передвижные мобильные аптеки — это забота о людях»,— сказал “Ъ” депутат Госдумы Бадма Башанкаев. По его словам, уже существует специализированный транспорт, позволяющий полноценно работать таким мобильным аптечным пунктам — с возможностью хранения препаратов и с организацией удобного рабочего пространства для фармацевта.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, для жителей малых и отдаленных населенных пунктов возможность купить обезболивающие, жаропонижающие, лекарства от простуды или расстройств пищеварения — вопрос безопасности. «В таких местах аптеки на колесах действительно могут выручить,— говорит он.— Но если относиться к ним как к очередному коммерческому проекту, а не как к социальной услуге, затея потеряет смысл. Пациентам важно, чтобы там был нормальный ассортимент, понятные цены, подготовленный фармацевт и чтобы не навязывали БАДы вместо лекарств»,— говорит Ян Власов.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова считает, что принять участие в пилоте, скорее всего, захотят как коммерческие, так и государственные аптеки. «Это интересный проект, который может дать аптечным сетям прибыль — может быть, не непосредственно от продажи лекарств на маршруте, но за счет роста лояльности аудитории в городах из-за участия компании в такой важной социальной инициативе»,— говорит Лилия Титова.

Анастасия Мануйлова