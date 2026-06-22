Нейросети на миллиард

Законопроект об искусственном интеллекте к рассмотрению 22 июня в правкомиссии заметно доработали и сократили. Теперь регулирование с учетом господдержки предполагается только для больших фундаментальных моделей из более 1 млрд параметров, а делятся они только на «суверенные» и «национальные». Однако наиболее спорные вопросы, в том числе об авторских правах или ответственности за результат работы ИИ, авторы предпочли перенести в подзаконные акты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с итоговой версией законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который 22 июня будет рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, сообщил, что документ может быть внесен в Госдуму до конца недели. Документ претерпел заметные изменения, сократившись до 13 страниц и 13 же статей. Проект теперь носит название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Под него подпадают исключительно большие фундаментальные модели, то есть включающие более 1 млрд параметров.

Решения «меньше», в том числе созданные на основе открытого исходного кода, под его требования подпадать не будут. Также из законопроекта была исключена формулировка «доверенные» модели, а сохранены только «суверенные» и «национальные». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, уточнил, что от «доверенных» моделей для критической информинфраструктуры отказались, так как требования к софту, куда относится и ИИ, для внедрения в КИИ уже прописаны ФСТЭК и ФСБ, и если модель им не соответствует, значит, внедрить ее нельзя. Планируется, что на объектах такой инфраструктуры можно будет работать только с «суверенными» и «национальными» моделями. Они же — единственные претенденты на господдержку, которые будут закреплены в подзаконных актах.

«Суверенная» модель ИИ должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре в РФ. «Национальная» — должна быть существенно разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом.

Основные положения проекта вступают в силу с 1 сентября 2026 года, положения о полномочиях правительства (применение моделей, их определение, обязанности разработчиков и т. д.) — с 1 марта 2027 года. Но в тех случаях, когда до 1 марта следующего года уже внедрены модели ИИ, не подпадающие под новые критерии, переходный период закреплен как 1 сентября 2032 года (но только если данные ИИ обрабатывает в РФ).

В предыдущей версии законопроекта были требования о маркировке синтезированного ИИ-контента и обязанность IT-платформ обеспечить его маркировку, однако в итоговой версии от такого требования было решено отказаться. Теперь разработчики нейросетей и ресурсы, где будут размещены проекты с ИИ, должны будут предоставлять возможность маркировать ИИ-контент для пользователей. Также предполагалось усиление ответственности владельцев ИИ-сервисов за правонарушения при использовании технологии. В итоговой же версии всю ответственность сторон сократили до формулировки статьи 11: «несут ответственность в соответствии с законодательством РФ». Среди исключенных из законопроекта тем — также регулирование центров обработки данных для ИИ и практически полностью вопросы, касающиеся авторского права. Ранее широко обсуждалось право разработчиков нейросетей на безвозмездное обучение моделей на данных, защищенных авторским правом. Под исключение попали и ограничения для «трансграничных» моделей ИИ.

Как сообщил “Ъ” руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, речь не идет о запрете или ограничении доступа к иностранным нейросетям.

«Наша задача — создать условия, при которых отечественные ИИ-разработки будут получать приоритетную поддержку и активнее внедряться в ключевых отраслях экономики». В первую очередь в чувствительных — в госуправлении, обороне, здравоохранении. Это позволит снизить зависимость от иностранных технологий и создать дополнительные возможности для роста российских IT-компаний, добавил он.

Однако в дальнейшем будут подготовлены новые акты, в том числе касающиеся мер поддержки тех, кто внедряет ИИ, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с разработкой инициативы. Также ряд дискуссионных положений, исключенных из законопроекта, могут войти в дальнейшее регулирование. «В настоящее время законопроект по развитию ИИ находится в высокой степени готовности»,— сообщили “Ъ” в Минцифры. Но особенности регулирования должны быть закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики, говорят там. В «Сбере» и MWS (МТС) отказались от комментариев, в Т-Банке ответили, что итоговая версия проекта отвечает их запросам как участников рынка. В «Яндексе» не ответили “Ъ”.

Новая версия законопроекта — «шаг вперед» к рынку, но сохраняется ряд положений, которые требуют доработки, считает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев. Например, в проекте еще остались достаточно широкие возможности для владельцев ИИ-моделей по обучению их на защищаемых объектах интеллектуальных прав. Редакция вступает в противоречие с действующим законодательству, которое закрепляет закрытый перечень случаев, когда можно ограничить исключительное право правообладателя, напоминает он.

Татьяна Исакова, Варвара Полонская