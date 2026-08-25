Ученики списывают, общаются в соцсетях на уроках и решают задачи с помощью ChatGPT. Опрошенные “Ъ FM” педагоги уверены, что по этим причинам в школах стоит ограничить использование гаджетов. При этом пример Франции кажется большинству радикальным: президент Эмманюэль Макрон подписал закон о полном запрете мобильных телефонов для старшеклассников в школе. Он отметил, что это поможет вернуть спокойствие учебному процессу.

В российских школах смартфонами можно пользоваться на переменах, в столовой, до и после уроков. На занятии — только в исключительных случаях. Но не все дети следуют рекомендациям, поэтому учебные заведения вынуждены решать проблему самостоятельно. Например, устанавливать специальные боксы для хранения гаджетов. “Ъ FM” пообщался с педагогами и выяснил, нужен ли в России тотальный запрет на мобильные телефоны.

Учитель математики и физики, создатель и главный редактор образовательных порталов «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ» Дмитрий Гущин: «В разных школах по-разному это делают. Иногда при входе в класс стоит ящик, в который дети складывают телефоны перед началом урока, а после — забирают. Но вообще это не очень хорошо регулируется. Администрация не хочет, например, брать на себя такую ответственность, за смартфон же должен кто-то отвечать. Понятно, что ребенок хочет, как и взрослые (те же учителя тоже пользуются телефонами), переключиться, посмотреть какие-то новости. Я не вижу ничего плохого в том, что на одной перемене из пяти ребенок выйдет в ту же соцсеть». Учитель музыки, член профсоюза учителей Елена Спицына: «Нужно пересмотреть в нашем государстве какие-то локальные акты, хотя бы нормативные, которые бы запрещали детям использовать смартфоны во время учебного процесса. На переменах можно детям позвонить родителям. А во время урока учителя должны его вести, не отвлекаясь, и дети не должны отвлекаться». Учитель физики Леонид Дедюха: «Это хорошая практика, причем не только во Франции. Так, я слышал от коллег из Белоруссии, что там тоже забирают телефоны. Но, с другой стороны, все равно не все дети их сдают. У кого-то по два-три смартфона, и проблемы со списыванием очень страшные. Например, практически любой пример по математике можно в ChatGPT решить. Хочется сказать, что педагог должен организовать учебный процесс так, чтобы у ребенка не было возможности или даже желания к телефону обратиться. С другой стороны, я считаю, что в некоторых случаях эта мера просто необходимая».

В конце июля парламент Франции принял законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Ограничения должны были вступить в силу в сентябре, однако Конституционный совет посчитал, что эти меры нарушают свободу выражения мнений, и отклонил их. Похожие запреты действуют в Австралии, Турции и Малайзии. Дания, Испания, Австрия, Германия, Греция и некоторые другие европейские страны обсуждают введение похожих мер.