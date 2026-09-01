Минтранс обновил правила перевозки в такси и общественном транспорте

С 1 сентября вступил в силу приказ №161 Минтранса, обновляющий правила перевозки пассажиров и багажа в такси и общественном транспорте. Этот документ периодически обновляется: последняя редакция правил была утверждена постановлением правительства РФ в марте 2024 года. В правилах, например, оговаривается, как должно быть оформлено расписание регулярных перевозок и остановочные пункты, как должны выглядеть и какие данные содержать билеты, как должен оформляться фрахт такси и т. п. Большинство нормативов в том или ином виде повторяются в разных редакциях.

В нынешнем документе впервые оговаривается возможности оформления электронного билета у перевозчика с использованием QR-кодов, NFC-технологии, а льготы на проезд теперь могут подтверждаться с помощью «многофункционального сервиса обмена информацией» — мессенджера Max.

Кроме того, в документе конкретизируются правила пользования залами ожидания и туалетами на автовокзалах — отныне это можно делать за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса (ранее оговаривалась лишь принципиальная возможность использования таких сервисов). На маршрутах регулярных перевозок с несколькими тарифами впервые предписывается указывать прямо на билете уровень комфортности поездки, в том числе наличие «кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры, багажных полок».

Правилами также впервые разрешается перевозка багажа в салоне такси — «по согласованию с водителем» и при условии, что он не помещается в багажнике, не создает «помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров». Ранее предписывалось брать в такси лишь кладь, чьи габариты позволяли перевозку с закрытой крышкой багажника. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Иван Тяжлов