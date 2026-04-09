Карточный балласт

Уже скоро начнет действовать ограничение по количеству карт на одного клиента. Закон, вводящий лимит на максимальное количество карт, направлен на борьбу с дропперами, однако может затронуть и экономически активных граждан.

Переменное значение

Время бесконтрольного использования банковских карт уже в этом году может закончиться. Регуляторы и законодатели сходятся в том, что максимальное количество банковских карт в одних руках необходимо ограничить. Дискуссионным остается только вопрос, какое число карт можно оформить в одном банке. Первоначальный план, предусматривающий возможность иметь не более пяти карт одного банка, профильные комитеты Госдумы и Центробанк не поддержали. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила увеличить число карт в одном банке до десяти. Параллельно поступило предложение отказаться от лимита карт в одном банке и оставить только общий в 20 карт.

С 1 сентября 2026 года должно начать действовать первое ограничение — лимит на количество карт в одном банке. В 2027 году должно заработать ограничение по общему количеству карт.

В Банке России сообщили «Ъ-Review», что текст законопроекта, в том числе допустимое количество карт и параметры ведения реестра карт, включая возможность изменения лимитов для многодетных семей, обсуждается с заинтересованными ведомствами. «Главное, чтобы в результате людям было удобно и это не влияло на их платежные привычки»,— отметили в Банке России.

Лимит с избытком

Ограничение в пять платежных карт большинство экспертов считают вполне комфортным. «Статистика Банка России показывает, что в среднем по России на одного жителя приходится 3,2 карты, а при исключении из этого списка неактивных карт — до 2,2 карты. Если взять в расчет только экономически активное население, то на одного человека приходится 4,1 активной карты»,— уточняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Результаты нашего опроса показали, что россияне в среднем пользуются двумя-тремя банковскими картами, а клиенты более чем с десятью картами — это скорее исключение, чем норма рынка»,— подтвердили в ВТБ.

Дмитрий Грицкевич считает, что увеличение лимита может быть связано исключительно с удобством оформления новых платежных карт взамен неиспользуемых (например, с новыми, более выгодными тарифами) без обязательного закрытия неактивных карт до истечения срока их действия. С ним согласен и руководитель направления департамента по разработке продуктов банка «Синара» Роман Пруссас. «Зачастую клиенты разделяют финансы по “ролевым” картам: одна — для повседневных трат, другая — для онлайн-покупок с кешбэком, отдельные карты для получения зарплаты, пенсии и пособий. При жестком лимите таким клиентам пришлось бы закрывать часть удобных продуктов»,— поясняет он. Кроме того, в последние годы широкое распространение получил семейный банкинг, когда все члены семьи пользуются одним счетом, совместно копят баллы по бонусным программам. «В этом случае на одного клиента может приходиться до пяти-шести только дебетовых карт одного банка, а плюсом еще кредитные карты»,— напоминает Роман Пруссас.

По словам директора по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлии Суворовой, у предпринимателей, фрилансеров, а также у людей, ведущих раздельные бюджеты для разных целей или выпускающих дополнительные карты к своему счету для членов семьи, нередко насчитывается 7–12 карт в одном банке. Начальник управления Ренессанс-банка Сергей Мишанин считает, что нет необходимости в жестких регуляторных ограничениях. «Каждый банк вправе самостоятельно определять лимиты с учетом своей продуктовой линейки, технологических возможностей и клиентских нужд»,— уверен он.

Продвинутые пользователи

Общий лимит в 20 карт пока не вызывает дискуссий. «Случаи, когда у добросовестного клиента в совокупности оказывается более 20 карт разных банков, скорее единичны»,— говорит Юлия Суворова. В числе таких клиентов — люди, активно пользующиеся кешбэк-программами разных банков, держащие отдельные карты для подписок, семейных расходов или бизнеса.

Но не только охотники за кешбэком могут пострадать от введения ограничения.

«Некоторые держатели используют несколько карт для перекредитовки: открытую задолженность по одной закрывают другой кредитной картой»,— объясняет независимый экономист Андрей Бархота. Кроме того, эксперт считает, что самозанятые или ИП могут иногда использовать по несколько карт для кеш-пулинга, то есть создавать собственную систему из нескольких банковских счетов для управления денежными поступлениями. В некоторых случаях такая схема может использоваться для оптимизации налогообложения. И ограничение количества карт может помочь в борьбе не только с дропперами, но заодно и с теми, кто хочет замаскировать свои доходы. «Несколько карт используются как буферы ликвидности. За счет быстрого перетока денежных средств из одного места в другое камуфлируют истинные масштабы экономической деятельности»,— поясняет Андрей Бархота.

Карточный моветон

В целом текущая политика финансовых властей направлена на популяризацию альтернативных способов оплаты — QR, СБП. Не за горами и цифровой рубль. «Карты часто рассматриваются сегодня как лазейка для платежных шлюзов, трансакций, но не для пользы»,— считает Андрей Бархота. Поэтому установление лимита по картам станет дополнительным стимулом для использования альтернативных средств платежей.

При этом процесс замещения карт уже активно идет. «Не могу сказать, что карт стали открывать меньше, но чаще стали использоваться другие способы оплаты. У каждого способа оплаты есть свои плюсы. У карт это система бонусов и кешбэк. Это тот фактор, который может поддерживать рынок карт. Но с другой стороны, удобство альтернативных способов оплаты очень часто перевешивает»,— рассуждает генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев. «Все больше пользователей переходят на альтернативные платежные инструменты, привязанные к счету,— платежные стикеры, Pay-сервисы, СБП и биометрию»,— подтвердили в ВТБ.

Однако, по словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, новые технологии без открытия карты использовать невозможно. «И QR, и NFC, и СБП — это функции трансакций с карты»,— отмечает эксперт. Поэтому использование альтернативных технологий не означает полного отказа от банковских карт.

Кроме того, будущее «пластика» будет зависеть от развития программ лояльности: будут ли клиенты получать экономическую выгоду от использования карт.

«Когда карт очень много, расходы и издержки на их обслуживание могут быть значительными. Помимо годового обслуживания по картам могут быть скрытые расходы, например СМС-информирование»,— напоминает Андрей Бархота.

Таким образом, внедрение ограничений по количеству карт может повлиять на поведение клиентов, стимулируя принимать более взвешенные решения в выборе банков и финансовых продуктов, считает руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Также изменения затронут внутренние процессы кредитных организаций и их партнеров, включая финансовые платформы.

Трудности подсчета

Сейчас обсуждается не только вопрос количества карт, но и перечень платежных инструментов в установленном лимите. В заключении по законопроекту Комитета по финансовому рынку указывается, что «в настоящее время в законодательстве Российской Федерации понятие “платежная карта” отсутствует, что может сказаться на однозначности и определенности действия соответствующих норм в правоприменительной практике». Автор канала CardReview Андрей Чирков считает, что сложности с определением термина существуют, но цифровые карты, стикеры, кольца, браслеты и брелоки, безусловно, подпадают под существующую трактовку. «Возможно, подпадут и токены — как в приложении MirPay, так и сохраненные в банковских технологиях Pay (Сбербанка, Т-Банка, Альфа-банка и других) и на сайтах или в приложениях торговых предприятий»,— уточняет он.

Еще один важный вопрос — как подсчитать карты на руках у клиента в связи с бессрочным продлением их срока действия.

«Сегодня обычная ситуация, когда клиент забывает об открытых когда-то картах — и дебетовых, и кредитных. Большинство из них в течение нескольких лет становятся неактивными, но договоры продолжают действовать»,— поясняет потенциальные сложности, с которыми могут столкнуться держатели, Юрий Грибанов. По мнению эксперта, после введения ограничений клиентам придется более ответственно управлять портфелем своих карт и открытых счетов. Сергей Мишанин также прогнозирует, что практика бессрочного продления усложнит соблюдение лимитов, особенно при общем ограничении по количеству карт в разных банках.

Ничего лишнего

Эксперты советуют провести ревизию имеющихся карт и закрыть неиспользуемые. «Если клиент сохраняет доступ в личный кабинет банка, то сможет в большинстве случаев проверить наличие таких карт и закрыть ненужные. Без доступа потребуется обращение в банк с подтверждающими документами»,— говорит Сергей Мишанин.

Если нет уверенности в том, что обо всех картах информация сохранилась в памяти, можно обратиться к сервису Федеральной налоговой службы (ФНС).

«В личном кабинете налогоплательщика на портале службы есть информация обо всех открытых на ваше имя счетах. Чаще всего к счету выпускается карта — уточнить наличие карты можно непосредственно в банке, в котором открыт счет»,— уточняет Юлия Суворова.

Если заранее не провести карточную ревизию, то в определенный момент можно столкнуться с ситуацией, когда лимит превышен. Если превышение лимита произошло в одном банке, то, скорее всего, вопрос можно будет решить достаточно быстро. Сложнее с превышением общего лимита. Сергей Мишанин обращает внимание, что основной риск превышения лимита действующих карт — временные блокировки активов и необходимость восстановления доступа к старым счетам. «Мы ожидаем уточнений от регулятора. Общее ограничение потребует межбанковского обмена данными, что технически сложнее. Оно затронет значительно больше клиентов, чем ограничение по картам в одном банке»,— поясняет он.

Андрей Чирков предполагает, что ограничение по картам будет работать так же, как уже работает лимит по сим-картам. «В единой базе собирается информация о всех выпущенных картах, которая будет доступна клиенту на “Госуслугах”, и если до даты Х клиент сам не избавится от ненужных карт, сократив их количество до установленного лимита, ему заблокируют все карты, пока он не решит все-таки от каких-то отказаться»,— поясняет эксперт.

Расходы на лимит

«Пока не принят закон и не ясны финальные формулировки, беспокоиться ни клиентам, ни банкам не стоит, а вот потом, возможно, будет назначен короткий срок, за который банки должны будут наладить взаимодействие с выбранным органом для учета карт. Таким органом может стать НСПК, Банк России или ФНС, которая уже ведет учет всех банковских счетов и электронных кошельков»,— продолжает рассуждать Андрей Чирков.

Банкам, кстати, в этой связи предстоит непростая работа, предупреждают эксперты. «На плечи банков ляжет доработка программного обеспечения и выстраивание новых обменов для того, чтобы оперативно получать и передавать информацию о наличии и количестве открытых карт у клиентов»,— рассказывает Роман Пруссас. При этом, по мнению Юрия Грибанова, грядущие изменения не ограничатся для банков техническими сложностями. Для кредитных учреждений это означает дополнительную операционную нагрузку. «Если новый клиент превышает лимит карт, банку придется провести его от закрытия карты в другом банке до открытия у себя. Это может быть сложный процесс, требующий постоянной коммуникации с клиентом. Все это приведет к росту расходов банков»,— поясняет эксперт.

Вероника Хохлова