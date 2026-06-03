Частные клиники завязывают с навязыванием

Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг. Ключевое изменение, вступающее в силу с 1 сентября 2026 года, направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения. Это, как ожидают в Минздраве, должно сократить число разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Документ также упрощает оформление налоговых вычетов, разрешая подтверждать покупку лекарств не только рецептом на строгом бланке, но и выпиской из медицинской карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые придут на смену действующим с 2023 года, содержатся в опубликованном на pravo.gov.ru постановлении правительства РФ.

В обновленном документе впервые оговорено, что платные услуги предоставляются гражданам только по их желанию. Уточнено также, что отказ пациента от заключения договоров для оказания услуг не может быть причиной для «уменьшения видов и объема» бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС.

Речь идет о ситуациях, когда пациент, к примеру, обращается в частную клинику, где можно получить одну и ту же услугу на бесплатной основе и в рамках программы госгарантий. Ранее это положение касалось только отказа от заключения договора.

Еще одним нововведением стало урегулирование ситуации, когда услугу оплачивает не сам пациент, а работодатель или страховая компания. Если пациент захочет получить услугу сверх утвержденных стандартов или отдельную консультацию, то с 1 сентября потребуется письменное согласие обеих сторон: и заказчика, и потребителя. Без этого условия врачи не вправе расширять перечень вмешательств.

Проект правил ранее проходил обсуждение на regulation.gov.ru. В материалах к документу Минздрав пояснял, что изменения позволят «предотвратить замещение бесплатных медицинских услуг платными» и сократить количество разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Новые правила, по данным Росздравнадзора, коснутся 75 тыс. частных клиник и 11,4 тыс. ИП, осуществляющих медицинскую деятельность.

Существенных изменений для пациентов и медицинских организаций не произойдет, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко. «И раньше пациент должен был выразить свое согласие на получение услуги. Более того, многие организации дополнительно оформляли отдельное заявление о том, что пациент отказывается от получения медицинской помощи по ОМС и желает получить услугу на платной основе. Поэтому новая редакция скорее подтверждает уже существующий принцип добровольности»,— говорит госпожа Гриценко. Вместе с тем новый документ может привести к уменьшению количества оформляемых документов, поскольку воля пациента будет подтверждаться самим договором.

Эксперт полагает, что сегодня вопрос навязывания платных медицинских услуг уже урегулирован различными законами. Основная проблема, по ее словам, заключается не в отсутствии норм, а в их соблюдении и последующем доказывании нарушений со стороны клиник.

Новые правила также впервые детально фиксируют порядок дистанционного заключения договоров: заключить контракт на лечение теперь можно будет не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение или мессенджер Max. При этом медучреждения обязаны будут передавать данные о пациентах и услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Упрощается процесс оформления социального налогового вычета, для этого правительство поручило Федеральной налоговой службе совместно с Росздравнадзором утвердить единую форму справки об оплате услуг. Подтвердить покупку лекарств для вычета можно будет не только рецептурным бланком, но и выпиской из медицинской карты. В первое время клиники, вероятно, будут медленно выдавать документы для налоговой, так как нужно будет разбираться с новыми формами, считает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. «Кто-то начнет их выдавать с ошибками и придется подавать на вычет повторно»,— полагает она.

Наталья Костарнова