Китай помахал ножкой

Крупнейшие производители курятины начали сокращать экспорт. Так, группа «Черкизово» в первой половине 2026 года сократила вывоз своей продукции из страны на 10% в годовом выражении. Для рынка в целом снижение за пять месяцев составило 26,3%. Это связано в том числе с ограничениями со стороны Китая, защищающего внутренний рынок от импорта из-за роста внутреннего производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Группа «Черкизово» сократила экспортные продажи в январе—июне 2026 года на 10% год к году, говорится в материалах к отчетности за полугодие. Речь идет преимущественно о курятине, уточнили в компании. Другие крупнейшие производители тоже столкнулись с падением поставок за границу. В «Уральской агропромышленной группе» (УАГ) пояснили, что экспорт по некоторым направлениям сократился: повлияли политическая обстановка, экономические и логистические сложности.

Источник “Ъ” на птицеводческом рынке называет снижение экспорта курятины общей тенденцией. В январе—мае российские производители, по его словам, суммарно отправили за рубеж 140 тыс. тонн, что меньше год к году на 26,3%. Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 28,6%, до 100 тыс. тонн, в ЕАЭС — на 14,9%, до 40 тыс. тонн.

В основном снижение, по словам собеседника “Ъ”, обеспечил Китай, экспорт в который сократился с 70 тыс. до 37 тыс. тонн.

Власти КНР приостановили аккредитацию некоторых российских предприятий, говорится в материалах «Черкизово». В УАГ отмечают усиление лабораторного контроля со стороны ветеринарных служб Китая. Дополнительно сдерживать поставки может закрытие логистических цепочек через Казахстан, считают в УАГ. Компания также столкнулась с этой проблемой, но смогла поменять коридоры поставок.

Собеседник “Ъ” на птицеводческом рынке рассказывает, что Китай ужесточил требования к российским поставщикам для защиты внутреннего рынка. Производство курицы в КНР, по его словам, резко выросло и импортные поставки создают профицит по отдельным позициям. Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов говорит о растущих рисках для экспортеров курятины со стороны Казахстана из-за программы импортозамещения в птицеводстве. Она предполагает создание новых мощностей, ориентированных на выпуск 210 тыс. тонн продукции в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Господин Краснов говорит, что птицеводам удается наращивать поставки в Африку. Например, в несколько раз в первом полугодии увеличили закупки Гана и Бенин. Но эти направления чувствительны к цене, стоимость поставляемой продукции в них заметно ниже среднего, объясняет эксперт.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев поясняет, что основной объем российского экспорта курятины в Китай — это лапы и кончики крыльев. Их стоимость при продаже, по его словам, достигает $2–4,5 за 1 кг. На внутреннем рынке продукция не востребована: ее можно использовать лишь как один из компонентов мясокостной муки. Дмитрий Краснов поясняет, что китайское куриное филе примерно на треть дешевле российского. В Китае эта продукция в розницу практически не попадает, отправляясь сразу на переработку.

Вместе с падением экспорта российские производители сталкиваются с давлением на российский рынок импорта.

Поставки из-за рубежа в январе—мае 2026 года, по словам источника “Ъ” на птицеводческом рынке, выросли на 35% год к году, до 150 тыс. тонн, то есть на 7,1% превысили экспортный объем.

Импорт из Китая вырос более чем вдвое — с 17 тыс. до 50 тыс. тонн.

Импортное филе куриной грудки на рынке стоит дешевле российской продукции, отмечает в своих материалах группа «Черкизово». Это, по мнению компании, привело к снижению цен как на курицу, так и на свинину: их стоимость в первом полугодии упала до минимального уровня за несколько лет.

Согласно данным участников рынка, на текущей неделе стоимость тушки бройлера в оптовой закупке составила 208 руб. за 1 кг. Значение на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, но с начала июля показывает устойчивое снижение: тогда он приближался к 240 руб. за 1 кг. Стоимость товарной свинины на текущей неделе составила 138 руб. за 1 кг, потеряв 21% год к году. Очевидным риском на профицитном рынке может стать снижение производства. Согласно Росстату, выпуск мяса птицы сельхозорганизациями в РФ в январе—июле 2026 года составил 3,8 млн тонн, потеряв год к году 2,9%.

Александра Мерцалова