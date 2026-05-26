Релокантам придумали новые штрафы

Госдума во вторник, 26 мая, приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий привлекать граждан по 12 новым видам административных правонарушений, совершенных за пределами РФ. В их число вошли, например, распространение недостоверной информации и оскорбления чиновников. В качестве обеспечительной меры на имущество правонарушителей может налагаться арест, в том числе, имущества и денежных средств.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ был внесен в Госдуму Госсоветом Татарстана и депутатом нижней палаты парламента от региона Айратом Фарраховым («Единая Россия») в октябре 2024 года. Но его текст обсуждался в том числе в правительстве РФ с 2023 года. Суть поправок сводится к расширению ст. 1.8 кодекса (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве), в которой речь идет о правонарушениях за пределами РФ. Сейчас по ней граждан могут привлечь к ответственности за границей за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ) и участие в нежелательной иностранной организации (20.33). Поправки добавляют в перечень 12 составов административных нарушений (см. справку).

В документе отдельно оговаривается, что за зарубежные нарушения по этим статьям не могут быть применены такие санкции, как административный арест или обязательные работы, но допускается арест имущества в качестве обеспечительной меры.

В пояснительной записке к поправкам говорилось о «ярких примерах», когда на территории других государств «различные общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность… против интересов РФ». Для неотвратимости наказания авторы поправок предложили привлекать их к ответственности, а в целях «недопущения уклонения» от нее — арестовывать имущество.

За четыре года документ несколько раз менялся. Так, изначально поправки содержали менее внушительный, но закрытый перечень правонарушений, за которые предлагалось преследовать релокантов. Но в правительстве РФ в отзыве отмечали, что круг правонарушений, направленных против интересов РФ, не ограничивается представленными статьями. После этого авторы изменили формулировку и предложили наказывать за любое правонарушение, направленное «против интересов РФ». Против этого, в свою очередь, выступил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству: там предложили вернуться к исчерпывающему перечню правонарушений. В третьем чтении законопроект поддержали 384 депутата, против и воздержавшихся не было.

С момента первого обсуждения поправок в КоАП РФ были введены статьи о дискредитации вооруженных сил, призывах к антироссийским санкциям и нарушению территориальной целостности РФ, напоминает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

«Назначать и взыскивать штрафы по этим статьям можно было и до принятия законопроекта, даже если привлекаемое лицо отсутствовало в России,— полагает она.— С момента составления протокола о правонарушении до момента исполнения постановления суда об уплате штрафа проходило несколько месяцев. Если суд знал, что лицо находится за пределами РФ, то назначал штраф, а не иное наказание, так как понимал, что это невозможно будет исполнить. Теперь есть пометка, что лицам, находящимся за пределами РФ, можно назначить только штраф». Что касается ареста имущества, то он будет сохраняться до возбуждения исполнительного производства и фактического изъятия суммы штрафа, добавляет юрист: «При этом можно будет арестовывать в том числе недвижимость и не позволять им распоряжаться до уплаты штрафа». Помимо штрафа, добавляет эксперт, придется платить еще и за адвоката, «который теперь будет обязательно приглашаться судом». Госпожа Рыжкова обращает внимание, что в поправках нет указания, сколько лицо должно находиться за пределами РФ, чтобы можно было его считать эмигрировавшим, а не уехавшим, например, в отпуск.

Александр Воронов