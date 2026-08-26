Росфинмониторинг взял денежный след

Юристы предупреждают о рисках для бизнеса из-за новых полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу. С 1 сентября финразведка сможет напрямую получать данные о переводах по СБП, платежах по картам «Мир» и QR-коду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Предполагается, что ведомство сможет быстрее выявлять подозрительные операции: обналичивание, дробление платежей и использование дропперских карт. Сейчас Росфинмониторинг может получить доступ к данным через запросы в банки. В ведомстве заявили, что нововведения не создадут неудобств для граждан — блокировку счетов закон не предусматривает. Однако опрошенные “Ъ FM” юристы отмечают, что система в некоторых случаях может посчитать подозрительными совершенно легальные операции.

Кроме того, рискованными станут схемы, когда предприниматели получают деньги за товары и услуги на личную банковскую карту, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«С одной стороны, есть доля мошеннических переводов, и Росфинмониторинг призван их блокировать. Но большая часть касается мониторинга налоговых последствий. Например, когда малый бизнес дробит переводы между физлицами, придется декларировать все поступления. Есть риски для новых операций — к ним могут возникнуть вопросы о происхождении денег. Часть малого бизнеса может уйти в наличные. Либо финмониторинг окажется техническим и просто подтвердит, что обороты бизнеса сокращаются.

Скорее всего, Росфинмониторинг будет интересовать крупные суммы: обороты больше 100 тыс. руб. в месяц между физлицами и больше 300 тыс. руб. между юрлицами. У банков уже сейчас широкие полномочия по блокировкам. Есть основания полагать, что блокировки по новому закону будут жестче. Возможно, они коснутся только крупных операций, которые раньше не подпадали под признаки подозрительных».

Согласно оценке Центробанка, объем наличных в обращении вырос почти на 18,5% за год. К началу июля 2026-го он достиг более 21 трлн руб., а только за второй квартал прибавил почти 1,5 трлн руб. В итоге у банков сокращается ликвидность для расчетов и кредитования. К середине августа структурный дефицит достиг 2,7 трлн руб., что стало максимумом с начала 2026 года. Новые меры могут ухудшить ситуацию, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Это несет риски для всех граждан — все зависит от практики применения. Несколько лет назад блокировки счетов были главной проблемой между физлицами и банками. Сейчас эти риски возрастают. Одним из последствий может стать еще большая популярность наличных. Банк России говорит, что рост денежной массы небольшой, но аналитические данные показывают значительный рост оборота кэша — это означает рост теневого наличного оборота.

Государство создает условия для развития серой зоны: ужесточается контроль за наличными, растет налоговая нагрузка, перебои с интернетом, проблемы с маркетплейсами. Это создает нагрузку на банки — площадки и малые предприниматели сильно закредитованы. Государство будет корректировать правоприменительную практику. Критически важно не само право, а то, как его применяют. Если блокировки станут массовыми, люди будут уходить в теневой оборот».

При этом еще по итогам первого квартала 2026 года доля безналичных платежей составляла около 90%.

Астон О'Салливан