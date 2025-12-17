Госдума запретила торговлю табаком на остановках

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий розничную торговлю табачной продукцией и электронными сигаретами на остановках общественного транспорта. Ко второму чтению внесли поправки, разрешающие продажу сигарет и вейпов на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе.

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, в метро. Принятый закон распространяет этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

Проект поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» внесло на рассмотрение заксобрание Хабаровского края в мае. Первое чтение инициатива прошла 21 октября. Изначально закон должен был вступить в силу 1 марта 2026 года, но срок сдвинули на шесть месяцев — на 1 сентября 2026 года. Власти рассчитывают, что это даст бизнесу время для адаптации к новым ограничениям.