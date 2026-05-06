Россиянам с 1 сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион

В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили «Интерфаксу» в правительстве.

«Подать такое заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг»,— уточнили в правительстве.

Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи — это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют, поясняет «Интерфакс».

Нововведение заложено в Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. «Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли»,— указали в правительстве.