Быстрые переводы стартуют медленно

Обеспечить быстрые переводы ценных бумаг между собственными счетами клиентов в различных депозитариях к 1 сентября успеют не все профучастники. Брокерским компаниям придется доработать существующие механизмы, в том числе решить вопросы с проверкой цены приобретения активов, учетом дивидендных акций, а также урегулировать риски, связанные с зачислением бумаг на счета типа «С». Некоторым участкам рынка на выстраивание инфраструктуры может потребоваться до полугода, а затраты могут составить десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сервис быстрых переводов ценных бумаг, который должен заработать с 1 сентября, смогут реализовать не все участники фондового рынка, следует из опроса, проведенного “Ъ”. В конце мая Минюст зарегистрировал соответствующее указание Банка России. В результате инвесторам не придется подавать два встречных поручения в разные депозитарии, а будет достаточно направить документ только в тот депозитарий, в котором лежат ценные бумаги. Зачисление должно будет проводиться автоматически, а по времени это займет до получаса, тогда как сейчас процесс растягивается на несколько дней. По замыслу регулятора, воспользоваться новым сервисом можно будет «в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо».

Сам механизм востребован у инвесторов (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года). По оценке заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, через брокера, работающего с розничными инвесторами, ежедневно проходят десятки таких операций.

Необходимость оперативно перевести ценные бумаги из одного депозитария в другой возникает «при выборе более оптимальных тарифов, а также при консолидации определенных ценных бумаг на одном счете», отмечает директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич. «Чтобы сальдировать прибыль и убытки по ценным бумагам, учитываемым у разных брокеров, инвестор должен самостоятельно подать налоговую декларацию в ФНС.

Если весь портфель находится у одного брокера, необходимость в подаче налоговой декларации отпадает»,— поясняет эксперт. Кроме того, как пояснил источник “Ъ” на финансовом рынке, из-за отсутствия возможности быстро перевести активы частные инвесторы совершают встречные сделки на биржевом рынке по оговоренной цене, что может подпадать под признаки манипулирования рынком.

В Национальном расчетном депозитарии заявили “Ъ”, что «создали необходимые условия для того, чтобы депозитарии могли протестировать новый функционал и подключиться к указанному регулятором сроку».

Однако в целом это потребует от профучастников построения надежного и высокопроизводительного сервиса, отмечают профучастники. «Основным вызовом станут довольно жесткие нормативы по быстродействию систем, так как на каждую операцию отводится всего несколько минут»,— отметили в ВТБ. «Необходимо разработать прозрачные правила проверки информации о ценах приобретения и выбытия актива, оценки соблюдения требований для получения налоговых преференций»,— указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

По оценке директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, в зависимости от масштаба бизнеса затраты брокера могут составить десятки миллионов рублей. «Учитывая, что все программное и техническое обеспечение должно быть отечественным, ценник существенно увеличится, при этом затраты на информационную безопасность составят 25–50% от стоимости внедрения проекта»,— отмечает эксперт.

Остаются вопросы и по работе с иностранными инвесторами. Как отмечает начальник управления интернет-трейдинга банка «Синара» Сергей Выжлаков, согласно указу президента №138 от 3 марта 2023 года, принимающий депозитарий должен быть уверен, что ценные бумаги не принадлежали напрямую или косвенно лицам из недружественных стран. Однако зачисление таких бумаг на обычный счет депо владельца — физического лица не снимает с брокера ответственности по соблюдению требований указа № 95 от 5 марта 2022 года в части зачисления последующих выплат по бумаге на счет типа «С», если бумага принадлежала когда-либо лицам из недружественных стран. И критерии проверок по этим указам не идентичны. «Эту проблему необходимо оперативно решать на законодательном уровне»,— считает господин Выжлаков.

Сроки реализации программы зависят от той инфраструктуры, которая уже существует у депозитария. В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что с конца 2024 года подключен к первой версии быстрых переводов ценных бумаг MOEX Most, поэтому успеют внести необходимые доработки к 1 сентября.

По оценке Дмитрия Леснова, в целом выстраивание инфраструктуры займет три-четыре месяца, однако у тех компаний, которые еще не имеют наработки в этой сфере, процесс может растянуться на полгода и больше. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также отмечает, что «доработка технологий займет немало времени», поэтому профучастники рассчитывают «на разумное отношение со стороны ЦБ к срокам введения новых требований».

Андрей Ковалев, Юлия Пославская